OM : Pablo Longoria dénonce un acharnement contre Marseille !

Pablo Longoria est sorti du silence mercredi au lendemain de l’expulsion de Mehdi Benatia lors de l’élimination de l’OM en Coupe de France face au LOSC. Si le président du club de Marseille a défendu son directeur du football, il n’a pas manqué de dénoncer un acharnement contre son club.

OM : Pablo Longoria fustige le manque de cohérence de l’arbitrage français

Au-delà de l’élimination de l’OM face au LOSC, c’est surtout les incidents qui ont entaché cette rencontre qui exaspèrent du côté des Marseillais. Il s’agit notamment entre autres de l’expulsion de Mehdi Benatia jugée abusée par le club phocéen. Au lendemain de ces incidents, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, s’est vivement insurgé contre l’expulsion de son collaborateur marocain lors de ce match de Coupe de France face à Lille.

L’Espagnol dénonce un traitement injuste et un manque de cohérence de la part de l’arbitrage. Pour Longoria, l’expulsion de Benatia est disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction. Il estime que son directeur du football a simplement exprimé son désaccord avec une décision arbitrale, comme cela peut arriver fréquemment dans le football. Le président marseillais a également souligné le contraste avec le comportement d’Olivier Létang, le président lillois, qui a pu s’adresser à l’arbitre sans être sanctionné.

« On doit défendre tous nos collaborateurs. Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé. Ce qu’il a dit c’est « dis lui qu’il y a penalty » en montrant la surface. (…) Je respecte Olivier Létang, on a une très bonne relation, on n’est pas là pour parler des autres. Mais ça m’étonne qu’on n’ait pas la même mentalité dans les décisions et c’est facile d’aller à l’encontre de l’OM en ce moment. C’est quelque chose que je ne vais pas laisser passer », a déclaré Pablo Longoria lors de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Longoria appelle à plus de cohérence

Le président de l’Olympique de Marseille a également pointé du doigt un manque de cohérence dans l’application du règlement par les arbitres français. Pablo Longoria a regretté l’absence de dialogue entre les arbitres et les acteurs du jeu, ce qui selon lui contribue à créer des tensions inutiles. Il a appelé à plus d’équité et de transparence dans l’arbitrage.

« Je ne suis pas ici pour me victimiser. Ce que je demande c’est plus de cohérence vis-à-vis de tout le monde. Dans le cas actuel, je nous sens visé, je ne sais pas pourquoi. (…) Ce que je ne comprends pas, c’est le manque de cohérence », a-t-il indiqué.

La défense de Benatia

Lassé des sanctions à répétition dont est l’objet Mehdi Benatia, Pablo Longoria n’a pas ménagé ses mots au moment de prendre la défense de son bras droit. « Je ne vais pas dire si c’est un délit de sale gueule ou non, je vous laisse débattre. Il y a un narratif autour de Medhi que je n’aime pas et que je tiens à condamner. (…) Je dois défendre l’institution et mes collaborateurs. Il ne peut pas y avoir un traitement différent entre mes collaborateurs et les autres », a ajouté l’Espagnol.