OM – LOSC : Mehdi Benatia enrage contre l’arbitrage après son expulsion

Mehdi Benatia a une nouvelle fois réglé ses comptes avec l’arbitrage. Expulsé lors de la défaite de l’OM face au LOSC en Coupe de France, le directeur du football de Marseille a craché toute sa colère.

OM – LOSC : Mehdi Benatia crie au scandale après l’arbitrage de Clément Turpin

L’élimination de l’Olympique de Marseille en Coupe de France face à Lille a laissé des traces. En particulier chez Mehdi Benatia, le directeur du football marseillais, qui s’est violemment emporté contre l’arbitrage après le match. Expulsé en bord de terrain, le Marocain a dénoncé un « acharnement » contre sa personne. Il estime avoir été injustement sanctionné pour avoir simplement réclamé un penalty.

« Ce soir, ce que je viens de vivre, c’est grave. On marque, je vais voir le quatrième arbitre (Jérémy Stinat) pour lui dire qu’il y avait pénalty (sur Rowe). Au passage, j’enlève mon coach qui est en train de se disputer avec Olivier Létang. Il y a beaucoup de monde à ce moment-là, une quinzaine de personnes. Clément Turpin arrive de 50m, il vient là et ‘paf’ rouge ! Je reviens voir le quatrième arbitre qui me dit que je l’ai menacé avec le doigt », balance un Benatia tout furieux.

Mehdi Benatia dénonce un manque de respect envers Marseille

Le dirigeant marseillais a également pointé du doigt un traitement de faveur envers certaines équipes et un manque de respect envers les dirigeants. « Après Lyon, tous les dirigeants de France ont parlé. Qui a été convoqué ? Personne. Je suis le seul, mais je n’ai rien dit. L’arbitre avait le même maillot qu’eux, j’ai tout vu. Personne n’a été reçu. Moi, j’ai pris six matchs pour rien. Il n’y a pas d’insulte, de menace mais c’est vrai que c’était déplacé », a déploré Mehdi Benatia.

Ces nouvelles déclarations de Benatia viennent s’ajouter à une longue liste de critiques à l’encontre de l’arbitrage en Ligue 1. Le dirigeant marseillais appelle à une plus grande transparence et à une meilleure protection des dirigeants. « Je ne vais voir personne, si c’est pour prendre 25 matchs. C’est frustrant, je veux juste travailler. Je ne comprends pas. Quand on ne dit rien ça ne va pas, quand on dit quelque chose ça ne va pas non plus. Il faut peut-être que je pose ma démission et que je trouve un autre boulot. Qu’est-ce que j’ai fait pour avoir ce traitement ? (…) Comment faire pour que l’OM soit traité correctement ? », s’est-il interrogé.