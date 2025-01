OL : Coupe de France, un objectif majeur de l’Olympique Lyonnais s’éteint !

L’OL a été éliminé de manière surprenante par Bourgoin-Jallieu, une équipe de National 3, en 16èmes de finale de la Coupe de France, faisant ainsi voler en éclats l’un de ses objectifs de la saison. Cette élimination est une immense déception et constitue un coup dur pour les Lyonnais.

L’OL, hyper favori, éliminé par Bourgoin-Jallieu : un camouflet !

Quelle désillusion pour l’OL ! L’équipe lyonnaise a été éliminée de la Coupe de France par le modeste club de Bourgoin-Jallieu, une équipe de National 3. Une sortie de route inattendue qui a fait l’effet d’une bombe dans le monde du football.

Les Lyonnais, pourtant largement favoris, ont été menés au score avant de renverser la vapeur grâce à des réalisations de Nemanja Matic et Georges Mikautadze. Mais les joueurs isérois, poussés par leur public, ont égalisé cinq minutes plus tard. La séance de tirs au but a souri à Bourgoin-Jallieu (4-2), au grand dam des Gones.

Malgré un onze de départ ambitieux avec Lucas Perri, Mousssa Niakhaté, Corentin Tolisso, Abner Vinicius, Ainsley Maintland-Miles, Rayan Cherki, Malik Fofana, Saïd Benrahma ou encore Alexandre Lacazette (entré en cours de jeu), l’OL n’a pas su faire la différence. Les deux premiers tireurs lyonnais, Lacazette et Tolisso, ont manqué leur tentative.

Louis-Jean évoque une « faute professionnelle », Sage parle de « tragédie »

Cette élimination est un véritable coup de tonnerre pour le club rhodanien. Matthieu Louis-Jean, le directeur technique, a évoqué une « faute professionnelle » et un « sentiment de honte ». De son côté, l’entraîneur Pierre Sage a qualifié cette défaite de « quasi-tragédie ».

Les Lyonnais devront rapidement se remettre de cette désillusion pour se concentrer sur la Ligue Europa et la Ligue 1. L’objectif est désormais de sauver une saison qui s’annonce compliquée.