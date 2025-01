OM-LOSC : Marseille accuse, Mehdi Benatia victime de racisme

La tension montre après le choc OM-LOSC en Coupe de France. L’Olympique de Marseille dénonce un traitement injuste envers Mehdi Benatia et évoque des motivations racistes suite à son expulsion.

Mehdi Benatia victime de racisme en raison de ses origines

L’élimination de l’Olympique de Marseille en Coupe de France face à Lille a rapidement laissé place à une polémique virulente. Au cœur de la tempête, l’expulsion de Mehdi Benatia, directeur du football marseillais, pour avoir invectivé le quatrième arbitre. Alors qu’Olivier Létang, le président lillois, a lui aussi eu des échanges vifs avec l’arbitre sans être sanctionné, l’OM dénonce un traitement inapproprié.

Interrogé par RMC Sport, le président Pablo Longoria a défendu son collaborateur, tout en évitant de s’en prendre directement à l’arbitrage. Toutefois, les propos tenus dans les colonnes de la Provence sont beaucoup plus offensifs. Au sein du club, certains n’hésitent plus à évoquer un racisme visant Benatia en raison de « ses origines maghrébines » et de son appartenance à l’OM.

🚨Du coté de la Commanderie, on estime que Medhi Benatia 🇲🇦 paye ses origines maghrébines !



Le directeur du football est touché dans sa chair par une situation qu'il dit ne jamais avoir connu dans sa carrière.



Ces accusations placent l’OM sur un tout autre terrain

L’ancien défenseur du Bayern Munich et de la Juventus estime lui-même être victime de discrimination. Ces accusations extrêmement graves placent la polémique sur un tout autre terrain. L’OM, qui a toujours été un club populaire et multiculturel, voit ici son image ternie par des accusations de racisme.

Cette affaire risque de relancer le débat sur les discriminations dans le football et sur le traitement médiatique réservé aux joueurs et dirigeants issus de minorités. Les instances du football français vont devoir réagir face à ces accusations graves et apporter des éléments de réponse pour tenter de faire la lumière sur cette affaire.