Mercato ASSE : Irvin Cardona, le renfort idéal pour relancer Saint-Etienne ?

Irvin Cardona, priorité de l’ASSE en attaque, coche plusieurs cases pour renforcer l’équipe stéphanoise, menacée de relégation en Ligue 2 à la mi-saison. Dans l’attente de son arrivée à Saint-Étienne, tout porte à croire que le joueur prêté par le FC Augsbourg pourrait être le sauveur des Verts.

Mercato : Irvin Cardona, priorité offensive de l’ASSE cet hiver

L’ASSE a décidé de rapatrier Irvin Cardona cet hiver après l’échec de son transfert définitif à l’issue de la saison dernière. En effet, l’attaquant avait grandement contribué au retour des Verts en Ligue 1, grâce à ses 10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs de Ligue 2 (play-offs et barrages inclus) disputés lors de la seconde moitié de saison. L’AS Saint-Etienne avait tenté en vain de le recruter définitivement, à l’issue de son prêt de six mois (janvier à juin 2024).

Ne rentrant toujours pas dans les plans du FC Augsbourg, son club d’origine, Irvin Cardona a ensuite été prêté à l’Espanyol Barcelone, sans toutefois s’y imposer. Alors qu’il est sollicité pour revenir à Saint-Etienne, son retour suscite quelques interrogations.

Dans quelle forme physique se trouve-t-il ? Est-il l’élément clé dont les Verts ont besoin pour se sortir de la zone rouge ? Le joueur formé à Monaco parviendra-t-il à confirmer en Ligue 1 les performances réalisées en Ligue 2 la saison dernière ?

La connaissance de l’environnement stéphanois

S’il est évident qu’Irvin Cardona n’est pas au sommet de sa forme après une utilisation limitée à l’Espanyol (5 titularisations en 16 matchs), il est en revanche en jambes grâce à une préparation physique régulière dans le groupe del’Espanyol. De plus, il connaît parfaitement l’environnement stéphanois, la Ligue 1 et certains joueurs avec lesquels il a évolué la saison dernière sous le maillot vert.

ASSE : Le profil d’Irvin Cardona coché par Horneland

Concernant sa compatibilité avec le jeu d’Eirik Horneland, Peuple-Vert assure que le nouvel entraîneur des Verts a validé le profil de Cardona après avoir visionné ses vidéos. Le joueur ferait ainsi partie des demandes du technicien norvégien.

Pour Cardona, ce retour à l’ASSE serait un véritable défi. À 27 ans, il n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans l’élite, ni à Brest, ni à Augsbourg, ni à Barcelone. C’est l’occasion pour lui de donner un nouveau tournant à sa carrière.

Une expérience acquise dans trois championnats

Fort de son expérience acquise dans trois championnats différents, Irvin Cardona pourrait apporter un plus à l’ASSE. Ses statistiques, bien que non exceptionnelles, témoignent de son efficacité devant le but (73 buts et 26 passes décisives en 242 matchs selon Transfermarkt).

Un état d’esprit irréprochable

Autre atout d’Irvin Cardona : son état d’esprit irréprochable. Il s’était rapidement intégré au vestiaire stéphanois et s’était pleinement investi dans la lutte pour la montée en Ligue 1. De Monaco à Barcelone en passant par Brest, Saint-Etienne et Augsbourg, le Nîmois a toujours laissé une bonne impression sur le plan mental. Sur le plan financier, il serait prêt à faire un effort pour rejoindre l’ASSE.

Ainsi, plusieurs éléments plaident en faveur d’un retour d’Irvin Cardona à l’AS Saint-Etienne. Reste à savoir s’il parviendra à s’imposer et à aider les Verts à se maintenir en Ligue 1.