ASSE : Le secret derrière le réveil de Saint-Etienne

L’ASSE semble avoir retrouvé un nouveau souffle avec l’arrivée d’Eirik Horneland. Les Verts se sont offert un succès rassurant 3-1 face au Stade de Reims. Le résultat d’une nouvelle dynamique apportée par le technicien norvégien.

ASSE : Eirik Horneland, déjà une influence positive sur Saint-Etienne

L’ASSE a renoué avec la victoire de belle manière face au Stade de Reims (3-1), sous l’impulsion de son nouvel entraîneur, Eirik Horneland. Une arrivée qui coïncide avec une sorte de renouveau pour Lucas Stassin. Le jeune attaquant belge a été buteur et passeur lors de cette rencontre.

L’ancien de Westerlo a savouré ce premier succès de l’année 2025. « C’est une soirée parfaite mais on peut améliorer des points », a-t-il souligné. « On peut tuer le match en première mi-temps. On n’a rien lâché en deuxième. On est revenu avec la même mentalité et on a réussi à tuer le match », a ajouté Lucas Stassin.

Il s’est d’ailleurs montré enthousiaste quant à l’arrivée du technicien norvégien à Saint-Etienne. L’attaquant belge a mis en avant l’impact d’Eirik Horneland sur le groupe : « Comme il n’y avait pas les kops, on l’entendait fort. Et il met la même ambiance à l’entraînement, dans les vestiaires. Les joueurs retranscrivent cette énergie, on la ressent », a témoigné celui qui compte 2 buts et 4 passes décisives en 13 matchs avec l’ASSE.

Cette victoire est un véritable coup de boost pour l’AS Saint-Etienne, qui semble avoir retrouvé un second souffle sous la direction de Horneland. Les Verts pourront désormais aborder les prochaines rencontres avec un moral revigoré.