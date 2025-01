OM : Les mots forts de Roberto De Zerbi au vestiaire après le fiasco face au LOSC

Roberto De Zerbi et l’OM ont manqué leur premier objectif de la saison, la Coupe de France. Marseille est éliminé en seizième de finale par le LOSC. Mais pour l’Italien, il faut vite s’en remettre et s’attaquer au plus grand défi de la saison.

OM : De Zerbi retient du positif malgré l’élimination en Coupe de France

L’élimination de l’Olympique de Marseille en 16èmes de finale de la Coupe de France a été un coup dur pour le club phocéen. Mais Roberto De Zerbi a rapidement su remobiliser ses troupes en insistant sur les points positifs et en fixant de nouveaux objectifs. Dans les colonnes de La Provence, on apprend que l’entraîneur italien a tenu un discours clair et positif à ses joueurs.

Il a notamment souligné leurs efforts et leur engagement tout au long de la rencontre face à Lille. Malgré la défaite, De Zerbi a estimé que ses joueurs avaient tout donné et qu’ils devaient être fiers de leur prestation. « On est déçu, mais on doit être fier. Il faut l’être dans la défaite si on sent qu’on a tout donné, cela arrive. C’est le cas de mes joueurs, et c’est pour cela qu’on a égalisé à la fin », a confié le technicien italien.

Roberto De Zerbi et Marseille désormais focus sur le championnat

Désormais hors course en Coupe de France, l’OM n’a plus que la Ligue 1 comme compétition à jouer cette saison. Un avantage certain pour une équipe qui a encore des ambitions pour cette saison. Le technicien marseillais a rappelé à ses joueurs l’importance de se concentrer maintenant sur le championnat. « On doit repartir à bloc, on n’a que le championnat et on doit continuer à pousser », a déclaré Roberto De Zerbi.

L’objectif est clair : se qualifier pour la Ligue des Champions. Et ça passé déjà par la prochaine journée du championnat. « Pour cela on doit gagner tous les matches. Ça commence contre Strasbourg. Il y a un écart avec la 4e place (6 points d’avance sur Nice), il ne faut pas perdre de vue devant aussi (le PSG a 7 points de plus) », a ajouté l’Italien. De Zerbi a su trouver les mots justes pour remotiver ses joueurs et les projeter vers de nouveaux challenges.