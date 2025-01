ASSE : Djylian N’Guessan s’offre un record européen avec Saint-Etienne

À seulement 16 ans, Djylian N’Guessan fait déjà sensation à l’ASSE. Intégré au groupe professionnel de Saint-Etienne par Eirik Horneland, le jeune attaquant a rapidement séduit par son talent précoce.

ASSE : Djylian N’Guessan, le prodige de Saint-Etienne qui impressionne

Depuis son entrée en jeu face à Reims, Djylian N’Guessan a impressionné par sa technique et sa finition. Son coéquipier de l’AS Saint-Etienne Pierre Ekwah a d’ailleurs souligné son potentiel : « Djylian est vraiment un très bon joueur. Je ne connaissais pas son âge quand il est venu s’entraîner avec le groupe et quand je l’ai su… Waouh ! J’étais surpris ! », a-t-il déclaré.

« Djylian est vraiment un footballeur très technique, moi la technique c’est quelque chose qui me parle. Il est habile par rapport à sa taille et devant la cage, il marque et il marque. C’est un sniper ! », a ajouté Ekwah à propos de N’Guessan. Un enthousiasme que partage également l’entraîneur stéphanois, Eirik Horneland.

« C’est un joueur fantastique. Le foot pour Djylian semble vraiment naturel. C’est un garçon tout en humilité mais plutôt méchant dans les 16 mètres, qui a un superbe touché de balle et une très belle qualité de finition. Le voir jouer m’a donné confiance dans la formation, c’est un jeune joueur qui a beaucoup de choses à donner, que j’apprécie », a-t-il confié.

Djylian N’Guessan, le plus jeune joueur des 5 grands championnats européens

En entrant en jeu face au Stade de Reims, Djylian N’Guessan est entré dans l’histoire du club en devenant le troisième plus jeune joueur à porter le maillot vert. Mais ce n’est pas tout ! À seulement 16 ans, 4 mois et 5 jours, il est devenu le plus jeune joueur à évoluer dans les cinq grands championnats européens cette saison. Une statistique qui souligne l’immense potentiel de ce jeune talent.

L’émergence du jeune N’Guessan est une excellente nouvelle pour l’AS Saint-Étienne. Le club forézien peut se féliciter de posséder dans ses rangs un jeune joueur d’une telle qualité. Il représente l’avenir du club et pourrait devenir l’une des prochaines stars du football français.