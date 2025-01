ASSE : Eirik Horneland craque pour une pépite de Saint-Etienne

Eirik Horneland, l’entraîneur de l’ASSE, ne tarit pas d’éloges sur Djylian N’Guessan. Le jeune attaquant, âgé de seulement 16 ans, a fait une entrée remarquée en équipe première et a déjà conquis le cœur de son coach.

ASSE : Eirik Horneland sous le charme de Djylian N’Guessan

Arrivé à la tête de l’ASSE alors que le club traverse des moments difficiles, Eirik Horneland continue de prendre ses marques. Le technicien norvégien découvre un groupe mixte avec un mélange de jeunesse et d’expérience. Il a d’ailleurs réussi ses grands débuts sur le banc de Saint-Etienne avec un succès 3-1 face au Stade de Reims, qui commence à faire rêver.

Si Horneland peut compter sur des joueurs expérimentés, il sait qu’il a aussi une jeunesse qui s’annonce comme le futur de l’AS Saint-Etienne. Parmi les jeunes espoirs du club stéphanois figure Djylian N’Guessan. Âgé seulement de 16 ans, le jeune attaquant pourrait être l’une des surprises d’Eirik Horneland ce week-end face au PSG.

Lors de la conférence de presse précédant le match contre le Paris Saint-Germain, Horneland a souligné le talent exceptionnel de N’Guessan : « Djylian (N’Guessan) est un super joueur, pour qui le football est très naturel, à l’image de son toucher de balle, de sa finition devant le but. C’est un garçon humble, mais dans les six mètres, il est méchant (sourires). J’aime le regarder jouer au football, il me donne confiance. C’est un joueur que j’apprécie beaucoup ! », a-t-il réagi.

Un avenir prometteur Djylian N’Guessan

Les débuts de N’Guessan avec les professionnels ont été très prometteurs. Le jeune attaquant a montré qu’il avait les qualités pour s’imposer dans l’équipe première. Son entraîneur Eirik Horneland ne doute pas de son potentiel et voit en lui un joueur d’avenir. L’émergence de jeunes talents comme N’Guessan est une excellente nouvelle pour l’AS Saint-Etienne.

Cela témoigne de la qualité du centre de formation stéphanois et donne de l’espoir aux supporters. N’Guessan pourrait devenir, à terme, l’une des pièces maîtresses de l’équipe. Il est encore trop tôt pour savoir si N’Guessan deviendra un grand joueur. Cependant, les débuts prometteurs du jeune attaquant laissent présager un bel avenir.