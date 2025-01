Mercato LOSC : vers un bras de fer Mohamed Bayo-Lille !

Mohamed Bayo veut claquer la porte du LOSC à cause de son manque de temps de jeu. Les dirigeants de Lille OSC s’opposent à son départ pendant ce mercato hivernal de peur d’affaiblir leur équipe.

Mercato LOSC : Mohamed Bayo sur le départ ?

L’attaquant guinéen Mohamed Bayo est en difficulté à Lille LOSC cette saison. Barré par la concurrence de Jonathan David, le joueur de 26 ans voit son temps de jeu se réduire considérablement. Tandis que les rumeurs d’un départ se multiplient, la direction de Lille OSC semble réticente à l’idée de le laisser filer.

Après une belle saison 2022-2023 à Clermont Foot, Mohamed Bayo a rejoint le LOSC pour y confirmer son talent au plus haut niveau. Ses débuts sous le maillot des Dogues avaient été convaincants. Mais depuis début novembre, le temps de jeu de l’ancien Clermontois s’est drastiquement réduit. Cette saison, le crack guinéen a fait 15 apparitions toutes compétitions confondues avec le maillot du LOSC et n’a inscrit que 2 buts. Le joueur envisage un départ avant la fin de ce mercato hivernal pour se relancer.

Mercato Lille OSC : Bruno Genesio n’arrive pas à raisonner Bayo

Malgré les tentatives de son entraîneur Bruno Genesio de calmer le jeu, la situation de Mohamed Bayo semble de plus en plus intenable. L’international guinéen, qui ne cache plus son désir de retrouver un temps de jeu conséquent, est ouvert à un départ avant la fermeture du mercato hivernal. Plusieurs clubs européens, dont le Celtic Glasgow et Las Palmas, seraient prêts à l’accueillir.

Toutefois, le LOSC ne semble pas disposé à se séparer de son joueur cet hiver, surtout en raison des incertitudes concernant l’avenir de Jonathan David et la blessure de Matias Fernandez-Pardo. Mohamed Bayo pourrait entamer un bras de fer avec les dirigeants du LOSC pour forcer son départ de Lille cet hiver.

Sous contrat avec Lille OSC jusqu’en 2027, la valeur marchande de Mohamed Bayo est estimée à 4 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.