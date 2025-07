Mercato : Le PSG défie le Real pour le nouveau Sergio Ramos

Dans sa logique de recruter de jeunes joueurs à fort potentiel, le PSG serait à la lutte avec le Real Madrid pour un défenseur central considéré comme le nouveau Sergio Ramos. L’été s’annonce chaud dans ce dossier.

Mercato : Le PSG se positionne sur un espoir espagnol

Alors que les positions se rapprochent avec Bournemouth pour le transfert d’Ilya Zabarnyi, le PSG semble vouloir recruter un second défenseur central durant ce mercato estival. Dans cette optique, Luis Campos s’intéresserait de très près au profil de Yarek Gasiorowski, à en croire les informations révélées ces dernières heures par Fichajes.

Polyvalent, capable d’évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral gauche, le joueur du FC Valence possède un profil complet et moderne qui séduit pleinement Luis Enrique. En 46 matches toutes compétitions confondues, le défenseur de 20 ans s’est révélé comme l’une des dernières révélations de la Liga.

Alliant puissance physique, intelligence tactique et sang-froid, même sous pression, Yarek Gasiorowski a les qualités du défenseur moderne que recherche l’entraîneur du PSG. Mesurant 1m92, l’international espoir espagnol est déjà considéré dans son pays comme le nouveau Sergio Ramos, l’ancien mythique défenseur central du Real Madrid.

Séduit par les prestations de Gasiorowski, le club madrilène serait également sur les rangs pour le recruter. Selon Fichajes, les Merengues auraient déjà pris un premier contact avec Valence pour le natif de Polinyà del Xúquer, considéré comme une option à long terme pour la défense, le Real recherchant des renforts en raison de blessures récentes.

Florentino Pérez voudrait finaliser l’accord rapidement pour s’assurer un jeune défenseur qui peut aider à la fois immédiatement et à l’avenir. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Gasiorowski pourrait obtenir un bon de sortie si le FC Valence reçoit une offre satisfaisante.

La politique de vente de joueurs du propriétaire du club, Peter Lim, signifie qu’une offre d’environ 20 millions d’euros pourrait suffire à le convaincre. Après son sacre en Ligue des Champions et sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs, le Paris SG dispose de moyens suffisants pour boucler une telle opération et même plus. La bataille s’annonce donc palpitante avec le Real Madrid dans ce dossier.