Mercato OL : Thiago Almada affiche déjà des ambitions élevées à l’Olympique Lyonnais

Première recrue de l’OL cet hiver, Thiago Almada a d’emblée affiché ses ambitions avec le club rhodanien. Fort des deux titres remportés avec Botafogo en 2024, il espère en glaner plusieurs d’autres sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais.

Mercato : Thiago Almada a accepté de rejoindre l’OL sans hésiter

L’OL a officialisé cette semaine le transfert de Thiago Almada en provenance de Botafogo. Compte tenu des restrictions imposées par la DNCG au club rhodanien, John Textor a opté pour un prêt sec de six mois afin de faire venir le milieu offensif. Son transfert définitif sera finalisé lors du mercato estival si les sanctions de la DNCG sont allégées ou levées.

Dans ses premières déclarations sous les couleurs lyonnaises, Thiago Almada a dévoilé les coulisses de son arrivée à l’OL : « La décision a été prise lorsque le groupe Eagle Football m’a transféré d’Atlanta United pour me proposer un passage de six mois à Botafogo avant de rejoindre l’Olympique Lyonnais. J’ai accepté ce challenge sans hésitation. C’est une nouvelle expérience en Europe et je suis très enthousiaste à l’idée de commencer cette nouvelle aventure. »

OL : Le champion du monde promet d’être à la hauteur des attentes

Au Brésil, le champion du monde argentin a remporté le championnat et la Copa Libertadores en seulement une demi-saison. Fort de ce succès, il affiche des ambitions élevées avec son nouveau club : « J’ai eu une discussion avec l’entraîneur (Pierre Sage). […] Mon objectif est de me préparer au mieux pour montrer aux supporters pourquoi l’OL m’a recruté. »

Ayant participé au tournoi de football des Jeux Olympiques 2024 en France avec l’équipe d’Argentine, la nouvelle recrue lyonnaise avait marqué deux buts au Groupama Stadium : « C’était un moment très spécial, surtout sachant que je rejoindrais ce stade dans quelques mois. J’espère y marquer encore de nombreux buts. »