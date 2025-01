Mercato AJ Auxerre : Donovan Léon prolonge son contrat avec l’AJA

L’histoire entre l’AJ Auxerre et Donovan Léon continue de s’écrire. Le gardien de but guyanais de 32 ans a décidé de renouveler son contrat avec le club bourguignon. L’annonce officielle a été faite ce vendredi 17 janvier 2025, au grand bonheur des supporters auxerrois.

Un cadre indiscutable de l’AJA depuis 2020

Arrivé en juillet 2020, Donovan Léon s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de l’équipe. Grâce à son expérience et sa régularité, il est devenu le gardien numéro un de l’AJ Auxerre. Christophe Pélissier et la direction du club lui font pleinement confiance, en faisant de lui un élément clé du vestiaire.

Cette saison, Donovan Léon affiche des performances solides. En 15 rencontres, il a réalisé quatre clean-sheets et encaissé 23 buts. Sa prestation la plus mémorable reste celle face au Paris Saint-Germain, où il a brillé avec 11 arrêts décisifs, contribuant à un nul précieux (0-0).

Voici ses mots après ce match d’anthologie : « Parmi les 11 arrêts, il y en a trois qui sortent du lot : les deux derniers, notamment le face-à-face avec Kolo Muani et l’enroulée de Désiré Doué, sont cruciaux. Ces arrêts maintiennent l’équipe dans le match et nous permettent de prendre ce point. Il y a aussi ce moment où Vitinha touche l’équerre, et je me dis : Ce soir, il ne peut rien m’arriver. »

✍️ 𝑫𝒐𝒏𝒐𝒗𝒂𝒏 𝑳𝒆́𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒍𝒐𝒏𝒈𝒆 𝒂̀ 𝒍’𝑨𝑱𝑨! 🏡



Enfant du club, qu’il a rejoint en 2⃣0⃣0⃣9⃣, notre gardien a prolongé son contrat jusqu’en juin 2⃣0⃣2⃣7⃣



𝑭𝒆́𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑫𝒐𝒏𝒐 ! 👏#TeamAJA #FormationAJA — AJ Auxerre (@AJA) January 17, 2025

Une prolongation jusqu’en 2027 : une marque de confiance

Face à ses performances remarquables, l’AJ Auxerre n’a pas hésité à prolonger le contrat de son gardien jusqu’en juin 2027. Le club a communiqué cette excellente nouvelle : « La formidable aventure auxerroise de Donovan Léon va continuer de s’écrire, puisque notre gardien a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires. L’ensemble du club est ravi de conserver l’un des enfants de l’AJA ! »

Avec cette prolongation, Donovan Léon confirme son rôle central au sein du projet sportif de l’AJA et montre qu’il a encore de belles années devant lui pour écrire son histoire en Bourgogne.