Mercato ASSE : La nouvelle piste chaude de Saint-Etienne pour son milieu

L’ASSE est bien décidée à faire bouger les lignes sur ce mercato hivernal. Avec une première recrue presque bouclée, Saint-Etienne s’attaque désormais à un grand talent de Ligue 2.

Mercato ASSE : Saint-Etienne se penche sur le profil de Noé Lebreton

A deux semaines de la clôture du mercato hivernal, les dirigeants de l’ASSE savent qu’il n’y a plus de temps à perdre. Après une période de calme, le mercato de l’AS Saint-Étienne s’anime. Alors que le retour d’Irvin Cardona se confirme, les Verts jettent leur dévolu sur un nouveau talent : Noé Lebreton. Le jeune milieu de terrain caennais est devenu une priorité pour les Stéphanois.

Âgé de 20 ans, Noé Lebreton s’est imposé comme un élément clé du Stade Malherbe de Caen. Son activité, sa technique et sa vision du jeu en font un joueur très prometteur. Son profil correspond parfaitement aux besoins de l’ASSE, qui cherche à renforcer son milieu de terrain. Avec le club caennais, il a marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive cette saison en Ligue 2.

Saint-Etienne est passée à l’offensive pour Noé Lebreton

Des discussions seraient déjà en cours entre les deux clubs, mais le dossier s’annonce complexe. Caen, actuellement en lutte pour le maintien en Ligue 2, pourrait être réticent à se séparer de l’un de ses meilleurs éléments. De plus, Noé Lebreton est également suivi par plusieurs clubs étrangers, notamment en Bundesliga.

Pour réussir à s’offrir Noé Lebreton, sous contrat jusqu’en 2026, et faciliter les négociations, l’AS Saint-Etienne pourrait proposer un échange de joueurs. Cette piste est évoquée par la presse, mais rien n’est encore officiel. L’arrivée de Noé Lebreton permettrait à l’ASSE de renforcer son milieu de terrain et de gagner en jeunesse et en dynamisme.