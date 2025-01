ASSE : Loïc Perrin révèle le secret de la méthode Horneland avant le FC Nantes

Avant le match de l’ASSE contre le FC Nantes, dimanche (15h), Loïc Perrin a souligné les premiers effets du travail d’Eirik Horneland sur le banc stéphanois en si peu de temps.

Effet Horneland : L’ASSE transformée en quelques jours !

Nommé le 20 décembre 2024 au poste d’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland a dirigé son premier entraînement à l’Étrat le 29 décembre. Six jours plus tard, il a dirigé son premier match à la tête des Verts face au Stade de Reims. Une première réussie avec panache à Geoffroy-Guichard, grâce à une victoire renversante (3-1).

Lors du deuxième match du technicien norvégien, l’AS Saint-Étienne s’est inclinée face au PSG (2-1), leader intouchable du championnat, au Parc des Princes. Mais cette défaite a été jugée satisfaisante en raison de la bonne réaction des Verts en deuxième période. L’équipe stéphanoise a montré un bien meilleur visage lors de ces deux rencontres.

Perrin apprécie l’intensité que le nouveau coach de Saint-Etienne met dans ses matchs

Le style de jeu d’Eirik Horneland, fait d’un bloc haut et d’un pressing intense pour la récupération rapide du ballon, a été bien apprécié par les observateurs. En tout cas, les débuts prometteurs du successeur d’Olivier Dall’Oglio augurent d’un possible maintien de l’ASSE en Ligue 1. Pour rappel, le club promu est 16e et barragiste à la mi-saison.

En interne, les dirigeants stéphanois sont convaincus de ne pas s’être trompés dans leur choix. Loïc Perrin, directeur sportif, a justement apprécié la touche du nouvel entraîneur.

« Ce qui nous a plu, c’est l’intensité qu’il met dans ses matchs. Il a l’idée d’avoir plus le ballon, dans un jeu combiné, dans les petits périmètres. Pour l’instant, les joueurs semblent adhérer et ont compris rapidement. Maintenant, le plus dur, c’est de le faire sur la durée », a-t-il souligné sur France TV Sport.