PSG Mercato : Coup de théâtre pour l’avenir de Nuno Mendes au Paris SG

Nuno Mendes, dont le bail, qui expire en juin 2026, avec le PSG n’a toujours pas été prolongé, semblait sur le départ ces dernières semaines. Son ancien mentor Ruben Amorim le voulant à Manchester United. Toutefois, un rebondissement inattendu pourrait finalement changer la donne entre le joueur et le Paris SG.

PSG Mercato : Nuno Mendes reste au Paris SG

D’après les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, bien que Nuno Mendes ait songé à un départ du Paris SG, allant jusqu’à « adapter son quotidien en vue d’un transfert imminent », son entourage aurait finalement compris qu’un départ n’était pas envisageable cet hiver compte tenu de la position ferme des dirigeants du club de la capitale.

Et le PSG a visiblement eu raison, puisque le latéral gauche de 22 ans aurait de nouveau changé d’avis. En effet, face à l’intransigeance de la direction des Rouge et Bleu, Manchester United aurait refermé le dossier Mendes et l’entourage de l’international portugais aurait compris qu’un départ était impossible.

Mieux encore, « l’entourage de Mendes confiait ces derniers jours à ses interlocuteurs que la probabilité la plus importante était aujourd’hui de le voir signer un nouveau contrat à Paris », selon le quotidien sportif. Le principal concerné lui-même n’évoquerait plus de départ en privé. Pour autant, la question salariale reste cruciale, Nuno Mendes ayant justifié son refus soudain de prolonger à l’automne par des considérations financières.

Titulaire indiscutable à son poste depuis son arrivée en 2021, l’ancien défenseur du Sporting Portugal est l’un des joueurs les moins bien payés de l’effectif parisien. Le Paris SG pourrait donc revoir sa proposition initiale et offrir une revalorisation salariale conséquente pour le convaincre de prolonger. Un dossier réglé en partie grâce à l’intervention de Luis Enrique.

Nuno Mendes conforté par Luis Enrique

Le journaliste Loïc Tanzi confirme que Nuno Mendes ne souhaite plus quitter le Paris SG. Le spécialiste mercato de L’Équipe assure même que le scénario le plus probable est désormais une prolongation de son contrat avec le club de Nasser Al-Khelaïfi. Toujours selon la même source, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, aurait joué un rôle déterminant pour convaincre son protégé de renoncer à ses envies d’ailleurs et de poursuivre l’aventure en Ligue 1.

Sauf surprise, Nuno Mendes devrait donc continuer à défendre les couleurs du Paris SG au-delà de juin 2026. Diverses sources évoquaient une prolongation jusqu’en 2029 avant que le natif de Lisbonne ne songe à rejoindre Manchester United.