Stade Rennais – Brest : La descente aux enfers se poursuit pour le SRFC battu par le Stade Brestois

Le Stade Rennais a connu une nouvelle désillusion à domicile en s’inclinant face au Stade Brestois (1-2). Cette défaite vient aggraver la crise que traverse le club breton.

Stade Rennais – Brest : Le SRFC n’y arrive toujours plus après une nouvelle défaite

Jorge Sampaoli n’a visiblement pas encore trouvé la formule magique pour relancer une équipe du Stade Rennais en plein déclin. Après trois défaites consécutives, il fallait rebondir ce samedi soir à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Malgré les changements opérés par l’entraîneur et les messages forts envoyés par la direction, les Rennais ont livré une prestation décevante, notamment en première période.

Si les deux équipes se sont montrées à leur avantage en début de match, se créant mutuellement des occasions, c’est le Stade Brestois qui a ouvert le score juste avant la première demi-heure de jeu. Une réalisation de Hugo Magnetti, trouvé en retrait à la suite d’un corner, qui envoie une lourde frappe imparable pour Brice Samba.

Brest se met à l’abri, réveil tardif pour le SRFC

Surpris par l’ouverture du score, les Bretons ont tenté de réagir en multipliant les tentatives, mais sans parvenir à égaliser avant la pause. Les Bretons n’en demandaient pas plus et en profitent pour se mettre à l’abri. Ludovic Ajorque double la mise à la 73e minute et conforte l’avance de son équipe.

En face, les joueurs du Stade Rennais ont eu du mal à trouver des solutions et ont manqué d’efficacité devant le but. Ils finiront par réduire tout de même le score quatre minutes après le deuxième but brestois mais c’était déjà tard. Ils ne trouveront pas les ressources nécessaires pour rétablir la parité avant le coup de sifflet final.

Pour la quatrième fois de suite, le Stade Rennais est battu et est provisoirement 14e avec 17 points. Cette nouvelle défaite met en évidence les difficultés du club breton, tant sur le plan sportif que sur le plan psychologique. Les joueurs semblent manquer de confiance et les résultats ne suivent pas.