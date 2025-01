Mercato RC Lens : Un ancien du Real Madrid pour remplacer Brice Samba ?

Après avoir cédé Brice Samba au Stade Rennais pour environ 15 millions d’euros, le RC Lens est désormais à la recherche d’un gardien de but pour renforcer l’effectif de Will Still. Un ancien portier du Real Madrid pourrait ainsi débarquer chez les Sang et Or d’ici la fermeture du mercato hivernal.

Mercato RC Lens : Une piste surprenante pour remplacer Brice Samba ?

Le RC Lens explore des pistes inattendues pour renforcer son effectif au poste de gardien. Après le départ de Brice Samba vers Rennes (ou une autre destination, si l’information est erronée), les Sang et Or se penchent sur le profil de Lucas Cañizares, jeune portier évoluant à Farense, au Portugal.

Âgé de 22 ans, Cañizares a quitté la réserve du Real Madrid l’été dernier, mais n’a pas encore eu l’occasion de disputer de match officiel avec son nouveau club. Le RC Lens, qui a besoin de consolider son effectif après plusieurs départs, semble prioriser le recrutement d’un gardien pour compenser le départ de Brice Samba. Le nom de Lucas Cañizares est désormais évoqué parmi les cibles potentielles.

Ces dernières saisons, le RC Lens a démontré sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes de Ligue 1. Sa performance face au PSG, même soldée par une défaite (2-1), en témoigne et confirme sa course au podium. Dans cette optique, le club artésien souhaite renforcer son effectif, notamment au poste de gardien. La presse espagnole révèle un intérêt pour une cible surprenante.

Lucas Cañizares pour tourner la page Samba au RC Lens ?

Formé au Real Madrid, où il a évolué avec l’équipe réserve, Lucas Cañizares, 22 ans, a rejoint Farense l’été dernier. Selon Relevo, le RC Lens le considère comme une option pour son mercato, bien qu’il n’ait pas encore foulé les terrains en compétition officielle avec son club portugais. Farense compte sur lui en tant que doublure. Reste maintenant à savoir si le Racing parviendra à le convaincre de rallier la Ligue 1 dès cet hiver.