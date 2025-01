Le Stade Rennais s’apprête à tourner la page d’une de ses recrues de de Frédéric Massara. Arrivé en fanfare au SRFC l’été dernier pour 15 millions d’euros, Albert Gronbaek, milieu de terrain danois de 23 ans, est sur le point de quitter le club de foot de Rennes et la Ligue 1 pour rejoindre Southampton, en Premier League. Cette nouvelle étape est un aveu d’échec pour un joueur qui n’aura pas réussi à s’imposer au sein du club breton.

Mercato Rennes : Gronbaek déjà poussé vers la sortie après six mois au SRFC

Malgré 18 apparitions sous les couleurs du Stade Rennais, Albert Gronbaek n’a inscrit que deux buts et délivré une seule passe décisive. Des statistiques décevantes pour celui qui était censé renforcer le milieu de terrain du club de foot de Rennes. Sa dernière prestation sous le maillot du SRFC remonte à la défaite contre Troyes, en Coupe de France, qui a scellé son avenir en Bretagne. Désormais, le joueur fait partie des éléments non désirés, placés dans le loft rennais par la direction.

Selon les informations rapportées par L’Équipe, un accord de principe a déjà été trouvé entre le club de foot de Rennes et Southampton pour le transfert de Gronbaek. Ce dernier devrait retrouver deux visages familiers chez les Saints : Kamaldeen Sulemana, un ancien du Stade Rennais, et Lesley Ugochukwu, actuellement prêté par Chelsea. Cette opération pourrait permettre au joueur de relancer sa carrière dans un championnat connu pour être un des plus physiques d’Europe.

Club breton : un transfert imminent pour un flop à Rennes

En Bretagne, son départ permettrait au SRFC de libérer de l’espace dans son effectif et de réfléchir à de nouvelles pistes dans ce mercato hivernal. Le club de foot de Rennes, qui cherche à se repositionner parmi les cadors de Ligue 1, pourrait se servir de cette opportunité pour investir dans des profils mieux adaptés à ses ambitions.

Alors que le club breton tente de stabiliser ses performances en championnat, ce transfert souligne les défis auxquels Frédéric Massara fait face depuis son arrivée. Pour les supporters rennais, ce départ pourrait être perçu comme un mal nécessaire, permettant au Stade Rennais de mieux se concentrer sur l’avenir et d’optimiser son mercato.