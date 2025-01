OM-Strasbourg : la redoutable menace pour le RCS, les compos !

L’Olympique de Marseille s’apprête à recevoir le RC Strasbourg ce dimanche pour clore la 18ᵉ journée de Ligue 1. Cette rencontre revêt une importance particulière pour les deux clubs. Tandis que l’OM espère réduire l’écart avec le Paris Saint-Germain en haut du classement, les Alsaciens veulent poursuivre leur récente dynamique positive.

OM-Strasbourg : Le Vélodrome, un terrain maudit pour le RCS ?

Les chiffres sont clairs : l’OM n’a perdu qu’une seule fois contre le Racing Club de Strasbourg Alsace lors de leurs 18 dernières confrontations en Ligue 1 (8 victoires, 9 nuls). Cependant, cette unique défaite, intervenue en septembre dernier (0-1), montre que le RC Strasbourg est capable de surprendre. En outre, le club phocéen reste sur une série de cinq rencontres sans victoire contre Strasbourg (4 nuls, 1 défaite).

Historiquement, le Vélodrome est un véritable cauchemar pour le RCS. Depuis le début du 21ᵉ siècle, le RC Strasbourg n’a jamais battu l’Olympique de Marseille à domicile (13 matches, 8 victoires pour l’OM, 5 nuls). Pour retrouver une victoire alsacienne dans ce stade en Ligue 1, il faut remonter à mars 1997. Fait insolite : seulement trois joueurs de l’effectif actuel du RCS – Karl-Johan Johnsson, Eduard Sobol et Thomas Delaine – étaient nés à cette époque.

Foot français : un OM-Strasbourg sous haute tension au Vélodrome

Sur le plan des performances, l’OM affiche une excellente forme avec 5 victoires et 1 nul sur ses six derniers matches. Les Marseillais cherchent à confirmer leur regain de confiance après un début de saison inégal. En revanche, leur faiblesse à domicile reste préoccupante : seulement 12 points pris au Vélodrome contre 24 à l’extérieur cette saison. Ce déséquilibre fait de l’Olympique de Marseille l’équipe avec le différentiel négatif le plus marqué en Europe.

Côté Strasbourg, les ambitions sont relancées grâce à trois victoires consécutives en championnat, une première depuis 2018. Un succès au Vélodrome permettrait au RC Strasbourg d’entrer définitivement dans la lutte pour une place en haut du tableau.

La compo de l’OM :

Rulli, Brassier, Balerdi(c), Cornelius, Henrique, Nadir, Hojbjerg, Garcia, Greenwood, Rabiot, Maupay.

La compo du RC Strasbourg :

Petrović, Doué, Doucouré, Sarr, Santos, Diarra, Bakwa, Lemarechal, Nanasi, Ouattara, Emegha.

Compo de l'OM face au RC Strasbourg : #TeamOM Rulli -Balerdi Cornelius Brassier – Henrique Hojbjerg BNadir Garcia – Greenwood, Rabiot – Maupay. — Foot sur 7 (@footsur7fr) January 19, 2025