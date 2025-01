Mercato OM : Marseille veut boucler deux ventes pour un projet XXL

L’OM envisage de réaliser un mercato hivernal ambitieux. Pour cela, le club phocéen pourrait se séparer de deux recrues estivales pour financer ce qui s’annonce comme des projets de grande envergure.

Mercato OM : Elye Wahi et Lilian Brassier sur le départ de Marseille

L’Olympique de Marseille a été particulièrement très actif lors du dernier mercato estival. Le club phocéen a enregistré les arrivées d’une dizaine de joueurs pour son tout nouveau projet conduit par Roberto De Zerbi. Un recrutement massif réalisé en perspective d’une saison qui s’annonçait longue puisque Marseille devait s’engager sur plusieurs tableaux.

A mi-saison, les Marseillais ne sont plus en lice qu’en Ligue 1. Pendant ce temps, plusieurs des recrues estivales peinent à s’imposer et ne se sont pas montrées à la hauteur des attentes. Parmi eux, Marseille place en tête de priorité des noms comme Elye Wahi ou encore Lilian Brassier.

Les dirigeants marseillais souhaitent renforcer l’effectif afin de maintenir la pression sur le PSG en Ligue 1 et de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

Marseille veut boucler deux ventes pour financer un projet XXL

Les performances inconstantes du jeune attaquant et les difficultés d’adaptation du défenseur prêté par le Stade Brestois, pourraient pousser Pablo Longoria à les céder. A en croire les informations de Mathieu Grégoire de L’Equipe, l’objectif est de récupérer des fonds afin de pouvoir financer d’autres opérations.

« Avec une seule compétition au programme, cet espace-temps déjà mince s’est encore réduit pour des joueurs, et la vente de certains cet hiver (Wahi et Brassier) pourrait servir à financer des projets de grande envergure », a-t-il confié. La vente de Wahi et Brassier permettrait de financer l’arrivée de recrues de haut niveau.

Si le nom de Paul Pogba a été évoqué, le salaire élevé du champion du monde pourrait poser problème. D’autres pistes seraient également étudiées par la direction marseillaise. Le mercato hivernal de l’OM s’annonce donc particulièrement animé. Les supporters marseillais peuvent espérer de belles surprises dans les prochaines semaines.