Mercato ASSE : Nouveau compte à rebours lancé pour Irvin Cardona à Saint-Etienne

Alors qu’elle était annoncée à l’ASSE la semaine dernière, la signature d’Irvin Cardona se fait toujours attendre, suite à un rebondissement dans les négociations. L’objectif de l’AS Saint-Etienne est désormais de boucler le transfert de l’attaquant le plus tôt possible, afin de le qualifier pour le match contre l’AJ Auxerre. Une course contre la montre est ainsi lancée !

Mercato : Augsbourg ne lâche rien, l’ASSE confrontée à des négociations complexes

Le transfert d’Irvin Cardona à l’ASSE est en cours de finalisation. Il a été retardé dans un premier temps par des exigences de dernière minute concernant la résiliation de son prêt à l’Espanyol Barcelone. Ensuite, la direction du club stéphanois doit maintenant trouver un accord avec le FC Augsbourg pour un transfert définitif de l’attaquant français.

En effet, ce dernier ne souhaite plus être prêté. Il désire s’engager définitivement avec l’AS Saint-Étienne, après un premier prêt réussi entre janvier et juin 2024. Les négociations traînent car Irvin Cardona est sous contrat avec le club bavarois jusqu’en juin 2027, qui espère tirer profit du rachat des deux saisons et demie de contrat restantes. De son côté, l’ASSE tient à respecter le budget qu’elle s’est fixé pour le recrutement.

« Huss Fahmy, chargé des négociations, reste prudent quant aux dépenses à engager pour ce transfert. De nombreux acteurs sont impliqués, ce qui rend la transaction particulièrement complexe », selon les informations de Peuple-Vert.

Qualifier Irvin Cardona contre l’AJ Auxerre, le nouveau défi de Saint-Etienne

Néanmoins, les dirigeants stéphanois font tout leur possible pour boucler le transfert, tandis qu’Irvin Cardona attend impatiemment. Il avait d’ailleurs été écarté du groupe de l’Espanyol la semaine dernière en prévision de son départ.

Après le match contre le FC Nantes, le nouveau défi des Verts est de finaliser le transfert du natif de Nîmes au plus tard mercredi, afin de povoir le qualifier pour affronter l’AJA lors de la 19e journée de Ligue 1, vendredi prochain au stade de l’Abbé-Deschamps.