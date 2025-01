ASSE Mercato : Coup de théâtre pour un milieu ! Une opportunité inespérée se présente pour Saint-Etienne

Alors que l’ASSE semblait devancée par un concurrent étranger sur une piste suédoise, le club stéphanois a une nouvelle opportunité suite à l’échec du dossier qui était dominé par le Slavia Prague.

Mercato : Le Slavia Prague se retire du dossier Timothy Ouma !

L’ASSE est parmi les prétendants de Timothy Ouma, jeune milieu de terrain d’Elfsborg, en Suède. Cependant, les médias suédois ont fait savoir la semaine dernière que le Slavia Prague, en République tchèque, était la préférence du jeune joueur et que les négociations étaient suffisamment avancées pour aboutir à une signature.

Ce lundi, un retournement de situation serait intervenu. Selon les informations du média tchèque InfoBal, le club tchèque estime désormais l’indemnité réclamée par l’IF Elfsborg pour le joueur de 20 ans trop élevée. De plus, de jeunes joueurs à fort potentiel du Slavia auraient émergé lors du stage d’hiver à Marbella, notamment David Moses (21 ans) et Dominik Pecha (18 ans). De ce fait, le dossier Timothy Ouma ne semble plus être une priorité pour le club basé à Prague.

L’ASSE va-t-elle revenir à la charge pour le Kenyan ?

Fort de ce rebondissement inattendu, l’AS Saint-Etienne revient automatiquement dans la course. Le profil de l’international kényan (2 sélections) est validé par l’outil data de Kimer Sports Ventures (KSV) et il fait partie des plans d’Ivan Gazidis pour le renouvellement de l’effectif stéphanois.

Reste maintenant à savoir si l’AS Saint-Etienne va revenir à la charge et s’aligner sur les exigences d’Elfsborg. D’autant plus que les recruteurs des Verts s’étaient tournés vers Noé Lebreton (20 ans) du SM Caen. L’on peut également s’interroger sur le choix de Timothy Ouma. Sera-t-il intéressé par une signature à l’ASSE après l’épisode du Slavia Prague ? Pour rappel, la cible des Verts est sous contrat en Suède jusqu’en juin 2027 et sa valeur est estimée à 3 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.