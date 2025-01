Montpellier HSC : une pépite héraultaise signe au FC Rouen

Le mercato hivernal bat son plein en Europe, et les clubs français s’activent pour renforcer leurs effectifs. Le FC Rouen, évoluant en National, n’a pas fait exception et s’est offert les services d’un ancien talent formé au Montpellier HSC : Serigne Faye.

Serigne Faye rejoint le FC Rouen

Originaire de Dakar, au Sénégal, Serigne Faye a été formé au centre de Grammont, fief de l’académie du Montpellier HSC. Après ses années de formation, il a intégré l’équipe réserve du club héraultais. Bien qu’il n’ait pas eu l’opportunité de s’imposer pleinement avec Montpellier, le jeune avant-centre a acquis des bases solides qui font de lui un attaquant prometteur.

Doté d’une excellente qualité technique et d’un engagement sans faille sur le terrain, Serigne Faye est un attaquant de métier, un véritable numéro 9 capable de faire la différence. Ses qualités l’ont conduit à vivre une première expérience en Espagne avec le Granada FC, où il a évolué avec l’équipe réserve. En 10 apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive.

En janvier 2025, son contrat avec le club espagnol est arrivé à terme, et Granada n’a pas souhaité le prolonger. Désormais libre, Serigne Faye a saisi l’opportunité de rejoindre le FC Rouen, qui a officialisé sa signature sur ses réseaux sociaux :

« Jeune espoir sénégalais de 20 ans, Sérigne est un attaquant très puissant et impressionnant physiquement. Le groupe pourra compter sur sa vitesse et son impact immédiat. Notre nouveau numéro 28, arrivé ce week-end à Rouen, a passé avec succès ses tests médicaux et s’est engagé pour une durée de 2 saisons et demi. Prêt et en forme, il s’entraînera dès demain matin avec ses nouveaux coéquipiers. Bienvenue chez les Diables Rouges, Sérigne ! »

Avec ce transfert, l’ancienne pépite du Montpellier HSC revient dans le championnat français. Son objectif est clair : aider le FC Rouen à réussir sa montée en Ligue 2 BKT à l’issue de la saison. Ce nouveau défi représente une excellente opportunité pour Serigne Faye de relancer sa carrière et d’exploiter son potentiel au plus haut niveau.