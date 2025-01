Mercato OM : Deux obstacles freinent l’arrivée de Marcus Rashford

Absent des plans de Ruben Amorim, Marcus Rashford se rapproche d’un départ de Manchester United. L’OM est intéressé par son profil et a entamé des manœuvres concrètes en vue de boucler sa signature durant ce mercato, même si cette opération s’avère très compliquée.

Mercato : Les dessous de l’approche de l’OM pour Marcus Rashford

C’est la grosse information qui agite actuellement le mercato de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de L’Équipe, l’OM s’est récemment renseigné auprès de Manchester United pour Marcus Rashford. L’attaquant britannique a vu son temps de jeu chuté drastiquement suite à l’arrivée du nouvel entraîneur Ruben Amorim.

Marcus Rashford n’a pas disputé la moindre minute lors des six derniers matchs de Manchester United. Agacé par ce traitement, le joueur de 27 ans a l’intention de quitter son club formateur au plus vite et découvrir un nouveau championnat. C’est dans cette perspective que l’OM tenterait de l’attirer dans ses rangs en vue de succéder à Elye Wahi.

Son compatriote Mason Greenwood, qui s’éclate à l’OM avec 13 buts inscrits cette saison, pourrait le convaincre de rejoindre Marseille. L’intérêt des Phocéens pour Marcus Rashford est ainsi bel et bien réel. Et ce n’est pas tout. L’OM souhaite le recruter dans le cadre d’un prêt, précise la source. Mehdi Benatia est à la manœuvre et pousse ses pions pour la concrétisation de cette opération. Sauf que cette approche marseillaise a peu de chances d’aboutir.

Une préférence pour le FC Barcelone et un salaire très élevé

Désireux de changer de club, Marcus Rashford attire l’attention de redoutables courtisans prêts à payer le prix fort pour son transfert. Le PSG, le Borussia Dortmund ou encore la Juventus sont sur ses traces, mais c’est bien le FC Barcelone qui semble tenir la corde pour le joueur de 27 ans. Ce dernier serait très favorable à une arrivée en Catalogne, ce qui complique les plans de l’OM.

De plus, le Mancunien possède salaire très élevé (1,5 M€ par mois), qui représente un obstacle majeur pour les Phocéens. Un tel recrutement s’annonce extrêmement complexe. Le salaire élevé du joueur, la concurrence féroce et la préférence de Rashford pour le Barça sont autant d’obstacles à surmonter. Il faudra donc attendre les prochaines semaines pour savoir si l’OM parviendra à réaliser ce coup de maître.