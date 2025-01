L’OM dans le viseur de la FFF : Pablo Longoria reçoit un avertissement !

À l’issue du match nul OM-Strasbourg, le président Pablo Longoria a critiqué l’arbitrage, ce qui a provoqué la colère de la FFF. Le Conseil national de l’éthique a publié un communiqué pour le rappeler à l’ordre.

OM : La FFF condamne les propos de Pablo Longoria

La tension ne faiblit pas entre l’Olympique de Marseille et l’arbitrage français. Les récentes critiques du président marseillais, Pablo Longoria, à l’encontre des arbitres ont poussé la Fédération Française de Football (FFF) à réagir.

Dans un communiqué publié ce mardi, le Conseil national de l’éthique et de la déontologie de la FFF a condamné les propos de Longoria, les jugeant « de nature à discréditer la fonction arbitrale ». L’instance fédérale estime que les accusations de partialité systématique portées contre l’ensemble du corps arbitral sont « une faute grave contre l’éthique » et une atteinte à l’image du football français.

Les déclarations de Pablo Longoria, faites à l’issue du match nul face au RC Strasbourg (1-1), avaient fait grand bruit. Le dirigeant marseillais avait notamment dénoncé un « scandale » sur l’action du penalty non sifflé sur Jonathan Rowe, appelant à un changement de dynamique arbitrale.

L’instance fédérale met en garde contre tout risque d’intimidation

La FFF rappelle que les propos tenus publiquement par les acteurs du football doivent être mesurés et respectueux. L’instance fédérale met en garde contre tout risque d’intimidation des arbitres et appelle à un climat apaisé dans le monde du football.

Cette nouvelle polémique vient s’ajouter à une longue série de tensions entre l’OM et l’arbitrage. Les dirigeants et supporters de l’Olympique de Marseille se sentent régulièrement lésés par les décisions arbitrales, ce qui alimente un sentiment d’injustice et de frustration.

L’affaire risque de connaître de nouveaux développements. Il reste à voir si Pablo Longoria reviendra sur ses déclarations ou s’il maintient ses accusations. Une chose est sûre, cette nouvelle passe d’armes ne devrait pas arranger les relations entre l’OM et la FFF.