OM – RC Strasbourg : Marseille ne se relève pas et cale devant le RCSA

L’OM n’a pas réussi à profiter de la défaite de ses poursuivants pour creuser l’écart en Ligue 1. Les Phocéens ont été tenus en échec par le RC Strasbourg (1-1) ce dimanche, ce qui leur permet tout de même de conserver leur deuxième place.

OM – RCSA : Marseille surpris par le RC Strasbourg

Éliminé par le LOSC en Coupe de France, l’OM devait se relancer et se relever de cette déconvenue. En clôture de la 18e journée de Ligue 1 ce dimanche soir, les Phocéens recevaient le RC Strasbourg. Un adversaire qui leur réussit peu ces dernières années.

Si Marseille cherche à s’échapper et prendre ses distances avec ses poursuivants directs, les Alsaciens ont l’ambition de continuer à progresser dans la première moitié du classement. Le match a été marqué par une grande intensité et une alternance de phases de possession, avec des occasions de but de part et d’autre.

Malgré une domination territoriale, les Marseillais ont éprouvé des difficultés à trouver la faille face à une équipe strasbourgeoise bien organisée. A la suite d’une offensive de l’OM très vite neutralisée, les Alsaciens ont ouvert le score en première période. Lancé dans le dos de la défense phocéenne, Emegha va défier Geronimo Rulli pour lancer la rencontre à la 23e minute.

Mason Greenwood évite un nouvel échec à Marseille

Les Alsaciens ont été plus réalistes que des Marseillais en manque d’inspiration et de réussite dans la surface adverse. Mais pour les hommes de Roberto De Zerbi, il n’était pas question de trébucher une deuxième fois de suite au Vélodrome. Après plusieurs ratés, l’Olympique de Marseille sera finalement récompensé après l’heure de jeu. Lancé en cours de rencontre, Robino Vaz obtient un penalty à la suite d’une faute d’Andrey Santos.

Mason Greenwood s’en charge et le transforme parfaitement. Ce qui permet à l’Anglais d’inscrire son 12e but de la saison en Ligue 1 et de prendre seul la tête du classement des meilleurs buteurs. Ce match nul est un coup d’arrêt pour l’Olympique de Marseille, qui espérait profiter des faux-pas de ses concurrents directs.