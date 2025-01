Mercato PSG : Randal Kolo Muani, la grosse annonce de la Juventus !

La Juventus s’apprête à officialiser l’arrivée de Randal Kolo Muani en provenance du PSG lors de ce mercato. Une formalité qui met fin à un feuilleton marqué par des retards administratifs et des négociations de dernière minute.

Mercato PSG : Kolo Muani, un transfert marqué par un obstacle administratif

Le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus aurait pu être annoncé plus tôt, mais une contrainte réglementaire a ralenti le processus. En effet, le Paris Saint-Germain avait déjà atteint la limite autorisée de six joueurs prêtés pour une saison. Les dirigeants parisiens sont contraints d’agir rapidement pour libérer une place et permettre à l’attaquant français de rejoindre la Vieille Dame.

Ce contretemps n’a cependant pas freiné l’enthousiasme du club turinois, qui considère Kolo Muani comme un renfort clé. L’entraîneur de la Juventus, Thiago Motta, a exprimé son optimisme en marge de la victoire de son équipe contre l’AC Milan (2-0) : « Je suis heureux de l’arrivée de Kolo Muani, c’est un joueur très intéressant. Nous attendons quelques formalités administratives pour le transfert », avait déclaré l’Italien, ancien joueur du PSG.

Kolo Muani quitte le Paris SG, annonce imminente

Interrogé avant la rencontre de Ligue des Champions face au Club Bruges, le directeur sportif de la Juventus, Cristiano Giuntoli, a confirmé que la signature de Kolo Muani n’était plus qu’une question d’heures. « Je pense que nous ferons l’annonce bientôt. Nous sommes en train de boucler les derniers documents, nous devrions probablement y arriver demain au grand maximum », a-t-il confié à Sky Italia.

Cette déclaration est venue rassurer les supporters turinois, impatients de voir l’attaquant français porter les couleurs de leur équipe. Un soulagement en vue pour la direction du Paris SG, désireuse de se libérer d’un joueur qui n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. Le technicien espagnol a progressivement écarté l’international français de son groupe. En attendant l’officialisation, Kolo Muani s’entraîne déjà avec le groupe, une preuve que tout semble désormais en bonne voie.

Un nouveau départ pour Randal Kolo Muani

L’arrivée de Randal Kolo Muani à la Juventus constitue une opportunité pour le joueur de s’imposer dans un championnat exigeant comme la Serie A. Après une première partie de saison mitigée au PSG, l’ancien joueur de Francfort espère relancer sa carrière en Italie. Avec le Paris Saint-Germain, l’ancien nantais a disputé 10 matchs cette saison avec 2 buts et 1 passe décisive.

Pour la Juventus, ce prêt représente également un coup stratégique pour renforcer son secteur offensif et viser les sommets en Serie A et en Ligue des Champions. Reste à voir si le joueur de 26 ans répondra aux attentes des Bianconeri. L’annonce officielle n’est désormais plus qu’une formalité.