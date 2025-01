ASSE Mercato : Saint-Etienne en grande difficulté, les indésirables bloquent les arrivées !

Le mercato hivernal pourrait s’accélérer pour l’ASSE dans les ultimes moments du marché. Jusqu’à présent, les dirigeants du club peinent à conclure les dossiers, aussi bien pour les arrivées que pour les départs.

ASSE : Cardona bloqué à Barcelone, plusieurs dossiers en instance de finalisation

Irvin Cardona, annoncé comme la première recrue hivernale de l’ASSE, est toujours bloqué en Espagne, où son prêt à l’Espanyol Barcelone ne semble pas encore résilié. Cependant, les dirigeants stéphanois mettent tout en œuvre pour recruter l’attaquant français avant la fermeture du marché des transferts, le 3 février prochain.

Outre Irvin Cardona, l’AS Saint-Etienne espère recruter un défenseur, un milieu de terrain et un ailier. Les pistes les plus sérieuses mènent actuellement vers deux jeunes joueurs évoluant en Suède : Zeidane Inoussa (22 ans), ailier gauche du BK Häcken, et Timothy Ouma (20 ans), milieu de terrain d’IF Elfsborg.

Mardi, le quotidien serbe Mozzart Sport a révélé l’intérêt de l’ASSE pour Ognjen Mimovic, un arrière latéral droit de l’Étoile Rouge de Belgrade. Selon cette source, Ivan Gazidis, président du club stéphanois, serait prêt à signer un chèque de 8 millions d’euros pour recruter l’international Espoirs serbe de 20 ans.

Les noms de deux autres jeunes joueurs de Ligue 2 sont également associés à l’ASSE cet hiver : Sadibou Sané (20 ans), défenseur central du FC Metz, et Noé Lebreton (20 ans), milieu défensif du SM Caen.

Mercato : Le casse-tête des départs, une urgence pour l’AS Saint-Etienne

Du côté des départs, c’est également le statu quo dans le Forez. Tant les joueurs indésirables que ceux en fin de contrat en juin 2025 et dont le club ne souhaite plus, sont toujours dans l’effectif stéphanois.

En effet, l’AS Saint-Etienne cherche à se séparer d’Anthony Briançon et Thomas Monconduit, qui n’ont pas joué une seule minute cette saison, mais aussi d’Ibrahima Wadji, victime de blessures à répétition.

Le nouvel entraîneur, Eirik Horneland, ne compte évidemment pas sur Mathieu Cafaro, Florian Tardieu et Yunis Abdelhamid. Le jeune Djylian N’Guessan (16 ans) est préféré au premier.

Recrues estivales décevantes, Igor Miladinovic et Pierre Cornud sont également poussés vers la sortie. Ce dernier pourrait retourner au Maccabi Haïfa, en Israël, d’où il a été transféré à l’ASSE en août 2024.

ASSE : Comment faire la place aux nouvelles recrues ?

Mais à une dizaine de jours de la fin du mercato hivernal, les lignes ne bougent pas chez les Verts. Aucune porte de sortie ne s’ouvre véritablement pour ces joueurs annoncés sur le départ.

Kilmer Sports Ventures, le groupe propriétaire des Verts, espère trouver un accord avec ces indésirables ou leur trouver un point de chute, afin de faire de la place aux nouveaux joueurs attendus en renfort à Saint-Etienne. Cependant, le temps presse !