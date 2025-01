Mercato ASSE : Une cible de choix confirme l’intérêt de Saint-Etienne et ouvre la porte à un transfert

L’une des nombreuses cibles de l’ASSE a répondu à l’intérêt manifesté par le club stéphanois. Elle demeure ouverte à un transfert cet hiver, mais sous certaines conditions, notamment quant au choix du club et à l’obtention de garanties.

Mercato : L’ASSE toujours en attente de sa première recrue hivernale

Aucune recrue n’a encore renforcé l’équipe de l’ASSE cet hiver. Pourtant, les pistes ne manquent pas pour les recruteurs stéphanois. Ils ont ciblé plusieurs joueurs et étudient méticuleusement leurs profils. Loïc Perrin a évoqué d’éventuelles arrivées, tandis que Mohamed Toubache-Ter a confirmé des dossiers en « phase de finalisation ».

Eirik Horneland, quant à lui, ne met pas la pression sur la direction de l’AS Saint-Étienne, mais espère des recrues pour procéder à des ajustements dans son effectif. « Il pourrait y avoir des ajustements durant ce mercato. Pas de grands mouvements, mais simplement des ajustements », a-t-il souligné.

ASSE : Zeidane Inoussa confirme des intérêts et ouvre la porte pour Saint-Etienne

En attaque, et plus précisément sur les ailes, Zeidane Inoussa fait partie des profils ciblés par les recruteurs de l’ASSE. Il s’est montré très prolifique dans le championnat suédois en 2024, mais également en Ligue Europa Conférence avec 3 buts et 3 passes décisives en 6 matchs.

Interrogé sur son avenir par le média Fotbollskanalen, l’ailier du BK Häcken a confirmé l’intérêt qu’il suscite : « Il y a des intérêts. J’ai parlé à mes agents et nous avons étudié ces intérêts afin de planifier mon avenir. »

Zeidane Inoussa a ensuite avoué son désir de rejoindre un championnat plus important et un club plus prestigieux. « Je pense que la plupart des joueurs du championnat suédois (Allsvenskan) ont envie de partir à l’étranger. C’est probablement le rêve de presque tout le monde. C’est également le mien. Je suis ouvert à un départ si cela convient à moi et à Häcken. »

L’ailier suédois exige des garanties sur son temps de jeu

Cependant, le jeune talent convoité par l’ASSE souhaite s’assurer de certaines garanties, notamment concernant son temps de jeu, avant de prendre sa décision. « Je suis curieux de connaître les marques d’intérêt à mon égard, mais je veux intégrer une équipe où je me sens apprécié et où un projet est prévu pour moi. Je veux jouer régulièrement », a précisé l’international Espoirs suédois.

Sous contrat avec le BK Häcken jusqu’au 31 décembre 2027, Zeidane Inoussa est évalué à 3 millions d’euros sur le marché des transferts. Outre l’AS Saint-Etienne et le Celtic Glasgow, le joueur de 22 ans est courtisé par plusieurs clubs italiens selon Nico Schira.