OL Mercato : Menacé, Pierre Sage clarifie son avenir à l’Olympique Lyonnais

Pierre Sage, entraîneur de l’OL, a répondu à la rumeur qui l’annonce sur un siège éjectable à mi-saison. Il assure qu’il reste concentré sur son travail d’entraîneur sans se préoccuper de son avenir, quoiqu’il se trouve dans une situation inconfortable.

OL : Ultimatum de Textor à Pierre Sage, Paulo Fonseca en embuscade

Pierre Sage traverse une période délicate à l’OL. La pression s’intensifie en raison des résultats de son équipe, et John Textor menace de le limoger. Le président du club rhodanien aurait d’ailleurs pris contact avec Paulo Fonseca en prévision du départ de l’entraîneur des Gones.

La pression sur ce dernier s’accroît d’autant plus suite à l’avertissement qu’il a reçu la semaine précédente. Le dirigeant américain a clairement signifié à Pierre Sage que son maintien en poste était conditionné par des victoires. Par conséquent, une absence de succès entraînerait son licenciement.

Le technicien français est déjà fragilisé par l’élimination prématurée de l’OL en Coupe de France face à Bourgoin-Jallieu, un club de cinquième division. De plus, les Gones se sont inclinés à Brest (2-1) et ont concédé un match nul face au Toulouse FC à Lyon (0-0) lors de leurs deux dernières rencontres de Ligue 1.

Mercato : Pierre Sage fragilisé, mais il ne pense pas à son avenir

Lors de la conférence de presse d’avant-match contre Fenerbahçe en Ligue Europa, Pierre Sage a reconnu sa position fragilisée par les contre-performances de son équipe. « Oui, je suis fragilisé actuellement parce que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos possibilités et de nos ambitions », a-t-il avoué.

Interrogé sur la menace de son limogeage de l’Olympique Lyonnais, sa réponse est restée évasive : « De mon côté, je me concentre uniquement sur ce que j’ai à faire et ce que je maîtrise. Ce que je maîtrise aujourd’hui, c’est ce qui se passe en séance, les joueurs qui jouent et les changements en cours de match. Je fais mon métier du mieux possible avec l’idée de nous qualifier. »

Pour rappel, l’entraîneur de 45 ans a succédé à Fabio Grosso le 30 novembre 2023. Il avait ensuite été confirmé au poste d’entraîneur de l’OL l’été dernier, après avoir mené l’équipe à une inespérée 6e place en championnat. John Textor lui avait alors accordé un contrat de deux ans, courant jusqu’en juin 2026. Il est cependant fort probable qu’il n’aille pas au terme de son engagement.