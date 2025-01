OL Mercato : Textor met la pression, Pierre Sage sur la sellette à l’Olympique Lyonnais ?

Pierre Sage est dans une position inconfortable avant le match de l’OL contre Toulouse FC, ce samedi. Une troisième défaite après les deux dernières consécutives pourrait sceller son sort.

OL : Pierre Sage en danger, un match crucial face à Toulouse FC

L’OL de Pierre Sage affronte Toulouse FC à Lyon ce samedi soir à 21h05. Cette rencontre de la 18e journée de Ligue 1 est décisive pour l’entraîneur des Gones. Et pour cause, son équipe reste sur deux défaites consécutives, face au Stade Brestois (2-1) en Ligue 1, puis contre Bourgoin-Jallieu en Coupe de France. Cette dernière, synonyme d’élimination de l’Olympique lyonnais en seizièmes de finale de la Coupe de France, a fait très mal à John Textor et, évidemment, à Pierre Sage. Ce dernier a évoqué « une grande désillusion historique » à la suite de la défaite contre le club de National 3 (la 5e division).

Après cette élimination jugée comme une « faute professionnelle », Pierre Sage n’a plus de joker. Son équipe doit impérativement remporter le match contre le Téfécé, sans quoi une troisième déconvenue de suite pourrait susciter une réaction de l’imprévisible président des Gones. En effet, John Textor pourrait envisager de se séparer du technicien français, à qui il a justement transmis un message clair et fort cette semaine. Selon le dirigeant américain, Pierre Sage restera en poste « tant qu’il gagne ». Ce qui n’est évidemment plus le cas depuis samedi dernier.

D’ailleurs, L’Équipe confirme que le coach de l’OL est en danger avant d’affronter Toulouse FC. « Sage garde sans doute en tête les mots de son patron John Textor, qui a été très clair dans le long entretien sur RMC Sport. Il s’agira donc de s’imposer ce samedi face à Toulouse pour ne pas donner des idées à son président, qui a prouvé par le passé qu’il n’éprouvait aucun état d’âme au moment de se séparer d’un entraîneur dont les résultats ne lui convenaient plus », a écrit le quotidien sportif.