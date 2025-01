Toulouse FC : Carles Martinez Novell en quête d’un défenseur central ?

Bien que le Toulouse FC réalise une saison intéressante en Ligue 1, le club ressent le besoin de recruter un défenseur central. Selon certaines sources françaises, la cellule de recrutement du Téfécé s’est lancée dans cette quête, motivée par l’absence de joueurs clés dans l’effectif.

Le Toulouse FC veut renforcer sa défense

Sur le marché des transferts hivernal, le Toulouse FC se montre discret, sans avoir encore officialisé de nouvelles recrues. Pendant que des clubs comme le Stade Rennais, le Paris Saint-Germain ou l’Olympique Lyonnais s’activent pour renforcer leurs effectifs, les Violets restent en retrait. Pourtant, l’équipe de Carles Martinez Novell aurait grandement besoin de renforts, notamment en défense et au milieu de terrain.

Dans la charnière défensive, l’entraîneur espagnol doit composer avec l’absence prolongée de plusieurs joueurs importants, comme Rasmus Nicolaisen et Djibril Sidibé, qui peinent à retrouver leur pleine forme. Face à cette situation, le club envisage de recruter un nouveau défenseur central, un transfert qui pourrait se concrétiser avant la fin du mercato hivernal.

Photo : Carles Martínez Novell

Aucun nom encore dévoilé

Pour l’instant, aucune piste précise n’a été dévoilée concernant ce recrutement. Cependant, si une signature venait à être finalisée, ce serait un soulagement pour Carles Martinez Novell. Malgré un groupe motivé et engagé, l’arrivée d’un renfort défensif pourrait considérablement solidifier l’équipe et aider le Toulouse FC à atteindre ses objectifs. L’un de ces objectifs serait de se qualifier pour une compétition européenne, comme la Ligue Europa, un défi ambitieux mais à portée de main avec une défense plus solide.