Mercato RC Lens : Le RCL s’active pour un ailier évoluant en Ligue 1 !

Le RC Lens est très actif sur ce mercato hivernal, aussi bien dans le sens des départs que celui des arrivées. En quête d’un ailier pour renforcer son secteur offensif, le RCL semble avoir trouvé son bonheur en Ligue 1.

Mercato RC Lens : Le RCL se tourne vers Musa Al Tamari pour renforcer son attaque

Le RC Lens poursuit activement son mercato hivernal. Après avoir sécurisé la venue du gardien australien Mathew Ryan, les Sang et Or se tournent désormais vers le recrutement d’un ailier. Et d’après les dernières informations de Top Mercato, le nom de Musa Al Tamari, la révélation surprise de Montpellier, serait dans le viseur des Lensois.

L’international jordanien, arrivé libre en provenance de Louvain l’été dernier, a réalisé une performance remarquée lors de la dernière journée de Ligue 1 en inscrivant un doublé face à l’AS Monaco. Ses qualités techniques et sa capacité à faire la différence individuellement intéressent fortement le staff technique du RC Lens.

Le RCL a de la concurrence pour Musa Al Tamari

Cependant, le Racing Club de Lens ne sera pas seul sur ce dossier. Un club étranger aurait déjà formulé une offre pour s’attacher les services d’Al Tamari. De plus, Montpellier, qui lutte pour le maintien, pourrait être tenté de vendre son joueur pour renflouer ses caisses. L’ailier est encore sous contrat jusqu’en 2026 et pourrait se retrouver avec la possibilité de négocier son départ libre lors du prochain mercato d’hiver.

La valeur marchande d’Al Tamari est estimée à 6 millions d’euros, un montant qui pourrait représenter un investissement conséquent pour Lens. Néanmoins, les dirigeants sang et or sont prêts à faire un effort pour renforcer leur effectif et accroître leurs chances de se qualifier pour une compétition européenne.