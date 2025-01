PSG Mercato : Les premiers mots de Kolo Muani après son départ à la Juve

Après quelques contretemps, le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin est désormais officiel. L’attaquant du PSG rejoint le club italien jusqu’à la fin de la saison. Après l’officialisation de son arrivée en Serie A, le joueur de 26 ans a livré ses impressions.

PSG Mercato : Kolo Muani quitte le Paris SG pour la Juve !

Suite à la résiliation du contrat de Juan Bernat avec le PSG ces dernières heures, Randal Kolo Muani a pu être officiellement prêté à la Juventus Turin ce jeudi. Un prêt payant de 1 million d’euros plus 2 millions d’euros de bonus, sans option d’achat, mais avec une prise en charge du salaire de l’international français par la Vieille Dame. Nouveau numéro 20 des Bianconeri, Kolo Muani s’est exprimé sur le site du club italien.

« Je suis très heureux d’être ici, fier de porter ce maillot et de jouer devant nos supporters. Beaucoup de Français célèbres ont marqué l’histoire de ce club, comme Zidane. Trezeguet est un autre joueur que j’appréciais. Plus récemment, il y a eu Pogba, et aussi Thuram. Je suis ravi d’être ici », a notamment déclaré l’ancien avant-centre du Paris Saint-Germain, qui a dévoilé le rôle de Thiago Motta dans sa décision.

Kolo Muani : « Thiago Motta m’a convaincu de signer à la Juventus »

Lors de sa première interview en tant que nouveau joueur de la Juventus Turin, Randal Kolo Muani a évoqué le rôle déterminant de Thiago Motta dans son choix de quitter le Paris SG pour rejoindre les rangs de la Vieille Dame.

« Nous avons eu une longue conversation. Il m’a longuement parlé de sa vision du football et m’a convaincu de signer à la Juventus. J’ai hâte de commencer », a confié le natif de Bondy, avant d’évoquer son poste sur le terrain.

« Mon poste ? Je n’ai pas de préférence absolue, j’ai surtout besoin d’être sur le terrain. Je jouerai là où l’entraîneur le décidera, mais si je devais choisir, je me considère comme un avant-centre. C’est dans ce rôle que je m’exprime le mieux », a indiqué Kolo Muani, dont le profil ne semblait pas correspondre aux attentes de Luis Enrique au Paris SG.