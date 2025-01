Coup de Théâtre à l’OM : Leonardo Balerdi vers un transfert en Italie ?

Contre toute attente, Leonardo Balerdi pourrait quitter l’OM. Le défenseur argentin intéresse fortement l’AS Rome, qui tente de l’attirer dans ses rangs.

Mercato OM : L’AS Rome se manifeste pour Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi, pilier de la défense de l’OM, traverse une période mitigée. Ses performances sont entachées par des comportements irréguliers sur le terrain, notamment des contestations répétées envers les arbitres et des provocations excessives. Malgré ces difficultés, l’Argentin reste un élément convoité sur le marché.

Le journal italien Il Messaggero révèle en effet que l’AS Rome a jeté son dévolu sur le défenseur central de l’OM. Florent Ghisolfi, directeur sportif du club romain et fin connaisseur du championnat de France, serait à l’origine de cette piste. L’idée serait de recruter Balerdi l’été prochain, en cas de départ d’Evan Ndicka fortement courtisé par les clubs anglais.

Un transfert qui promet d’être compliqué

Cependant, ce transfert ne sera pas une mince affaire. L’OM évalue Leonardo Balerdi à plus de 20 millions d’euros, une somme conséquente pour la Roma, qui lutte pour se maintenir dans le haut du classement de la Serie A. De plus, l’attachement du joueur de 25 an à Marseille et la perspective de disputer la Ligue des Champions pourraient compliquer les négociations.

L’entraîneur Roberto De Zerbi maintient aussi sa confiance en son capitaine et espère le conserver le plus longtemps possible. Il faudra donc suivre de près ce dossier. Si l’intérêt de l’AS Rome venait à se concrétiser par une offre satisfaisante, les prochains mois seraient alors très agités pour Leonardo Balerdi