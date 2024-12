Mercato OM : Une signature majeure facilitée par Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi a accompli une mission un peu spéciale pour le mercato de l’OM. L’Argentin a joué un rôle de conseiller auprès de Geronimo Rulli pour son arrivée à Marseille.

Mercato OM : Leonardo Balerdi a joué un rôle décisif dans l’arrivée de Geronimo Rulli

La direction de l’Olympique de Marseille a opéré une véritable révolution dans ses cages cet été. Après le départ de Pau Lopez, le club phocéen a recruté Geronimo Rulli, un gardien expérimenté qui connaît bien la Ligue 1 pour avoir évolué dans le passé à Montpellier.

L’Argentin, arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam, s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable et a conquis le cœur des supporters marseillais. Son intégration au sein de l’effectif marseillais a été facilitée par les conseils de son compatriote Leonardo Balerdi, qui l’a vivement encouragé à rejoindre l’OM. « Léo m’a vraiment motivé à venir ici. C’est un grand capitaine, un leader, il connaît la vie à Marseille », a confié Geronimo Rulli à RMC Sport.

Le portier argentin regrette pas son choix

L’influence de Leonardo Balerdi a été déterminante dans la décision du gardien argentin de s’engager avec le club phocéen. Malgré la convoitise d’autres clubs européens, le joueur de 32 ans a rapidement donné son accord pour rejoindre l’OM, sous les conseils de son « ami Léo », D’ailleurs, Geronimo Rulli ne cache pas sa satisfaction d’avoir choisi Marseille.

🗣️Geronimo Rulli 🇦🇷 sur Leonardo Balerdi 🇦🇷 :



« Quand la possibilité de signer à Marseille a surgi, la première personne que j’ai appelée a été Léo. Il m’a vraiment motivé à venir.



Ici, c’est un grand capitaine, un leader, il connaît la vie à Marseille, il est là depuis… pic.twitter.com/sjEJxdkYHr — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) December 5, 2024

« Ça a été l’une de mes meilleures décisions. Quand Roberto De Zerbi m’a appelé et contacté pendant les Jeux Olympiques, je n’ai pas hésité à venir et à signer ici à Marseille », a-t-il assuré. Avec Rulli dans les buts, l’OM semble avoir trouvé une nouvelle stabilité défensive. Le gardien argentin, par ses qualités techniques et sa personnalité, est en passe de devenir l’un des symboles de cette nouvelle équipe marseillaise.