Mercato Stade Brestois : le SB29 recrute une pépite française prometteuse

Après ses performances remarquées avec l’US Concarneau, Justin Bourgault a attiré l’attention du Stade Brestois. Le jeune latéral gauche de 19 ans, formé au Stade Briochin, rejoint désormais les rangs du SB29, un transfert qui suscite beaucoup d’enthousiasme parmi les supporters bretons.

Justin Bourgault, un renfort de choix pour le Stade Brestois

Dans sa quête de renforcement, le Stade Brestois mise sur la jeunesse et le talent du football français. Parmi les nombreuses cibles étudiées, le club a jeté son dévolu sur Justin Bourgault. Né à Saint-Brieuc et formé au Stade Briochin, le latéral gauche a gravi les échelons du football régional jusqu’à se faire remarquer au niveau national.

Après avoir brillé avec l’équipe réserve, Bourgault a rejoint l’US Concarneau en juillet 2024 avec un contrat jusqu’en juin 2025. Ses performances n’ont pas tardé à faire parler de lui : en seulement 16 matchs toutes compétitions confondues (1 080 minutes de jeu), il a inscrit un but et délivré 3 passes décisives. Ces statistiques impressionnantes ont rapidement éveillé l’intérêt de clubs de l’élite.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥



Le Stade Brestois 29 et l'US Concarneau ont trouvé un accord de principe pour la venue du jeune latéral gauche Justin Bourgault (19 ans) à Brest. Il sera présent ce vendredi dans la Cité du Ponant pour s'engager sur une durée de quatre ans…

Le Stade Brestois officialise l’arrivée de Justin Bourgault

Dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux, le Stade Brestois a confirmé le transfert du jeune défenseur : « Le Stade Brestois 29 et l’US Concarneau ont trouvé un accord de principe pour la venue du jeune latéral gauche Justin Bourgault (19 ans) à Brest. Il sera présent ce vendredi dans la Cité du Ponant pour s’engager sur une durée de quatre ans et demi sous les couleurs des Rouge & Blanc (sous réserve du résultat de la visite médicale). »

De son côté, l’US Concarneau a salué son départ avec un message empreint d’émotion, soulignant le potentiel et l’avenir prometteur de leur ancien joueur.

Accord trouvé entre l'US Concarneau et le Stade Brestois 29 pour le départ de Justin Bourgault.



Merci Justin pour ton engagement et ton professionnalisme.



Kenavo ! 👋



📄 Communiqué officiel : https://t.co/7t0zBThisN pic.twitter.com/ui3n3cOfVO — US Concarneau (@USConcarneau) January 23, 2025

Un atout polyvalent pour Éric Roy

L’arrivée de Justin Bourgault représente une opportunité précieuse pour le Stade Brestois. Son profil polyvalent, son talent naturel et son expérience acquise malgré son jeune âge en font une recrue de choix. Sous la direction d’Éric Roy, Bourgault aura l’occasion de prouver sa valeur au plus haut niveau et de découvrir les exigences de la Ligue 1. Pour le Stade Brestois, ce transfert s’inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à s’appuyer sur des talents locaux et à préparer l’avenir.