Mercato OL : Pierre Sage sur la sellette, les Lyonnais montent au créneau

Pierre Sage a répondu aux questions concernant son avenir à l’OL, après le match nul contre Fenerbahçe en Ligue Europa (0-0). Des Lyonnais lui ont également apporté leur soutien.

Ligue Europa : L’OL conserve sa place en 8e de finale

L’OL et Fenerbahçe se sont séparés sur un match nul, à l’issue de la 7e et avant-dernière journée de la phase de poule unique de la Ligue Europa. L’équipe de Pierre Sage a certes pris un point, mais a perdu une place au classement.

Néanmoins, elle est d’ores et déjà assurée de participer au tour suivant. Mieux, les Lyonnais, désormais 5es, conservent toujours une chance de qualification directe en huitième de finale. Ils devront assurer leur qualification face au PFK Ludogorets Razgrad jeudi prochain, à Lyon.

OL : Pierre Sage juge l’ultimatum de Textor négative

Quant à l’entraîneur des Gones, il est toujours sur la sellette. Après l’ultimatum fixé à Sage, le président du club a entrepris des démarches dans le but de trouver un nouveau technicien pour le remplacer. Le nom de Paulo Fonseca, ancien coach du LOSC, a été évoqué dès l’élimination prématurée de l’OL en Coupe de France.

Une rumeur à laquelle Pierre Sage a répondu sans détour dans des propos rapportés par L’Équipe : « Me concernant, l’ultimatum qui est sorti dans la presse aurait pu avoir une influence sur ma manière de gérer la fin de rencontre. Et contrairement à ce que cette situation me fait vivre, j’ai préféré penser à l’OL plutôt qu’à moi. » Malgré cela, Pierre Sage estime que la pression sur ses épaules « est très négative ».

Mercato : L’Olympique Lyonnais unis derrière son entraîneur

Conscients de la situation délicate de leur entraîneur, les joueurs lyonnais, leur capitaine en tête, lui ont apporté leur soutien, après le match nul face à Fenerbahçe. « Nous sommes tous derrière le coach et on ne lâche rien », a déclaré Alexandre Lacazette.

Mais, comme Pierre Sage, « tous les joueurs ont été affectés par ce qui se dit » sur la situation de l’entraîneur de l’OL, selon le leader de l’équipe lyonnaise.