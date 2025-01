Mercato OL : Un soutien de taille pour Pierre Sage, menacé de limogeage

Pierre Sage est sérieusement menacé de licenciement à l’OL ! Le président du club est déjà à la recherche d’un successeur. Et cela ne manque pas de déplaire à Nicolas Puydebois, un ancien joueur lyonnais et fervent supporter des Gones.

Mercato : Pierre Sage sur la sellette, Textor cherche déjà son remplaçant

Si Pierre Sage, entraîneur de l’OL, n’obtient pas de bons résultats, il perdra son poste. C’est l’avertissement que John Textor a adressé au technicien français il y a quelques jours. Or, l’Olympique Lyonnais reste sur une série de trois contre-performances : une défaite à Brest (2-1), une élimination prématurée en seizièmes de finale de la Coupe de France, qui plus est contre une équipe de cinquième division, et un match nul concédé à domicile face à Toulouse (0-0).

Le successeur de Fabio Grosso est donc sous pression avant le match de Ligue Europa, ce jeudi contre Fenerbahçe de José Mourinho. Déjà fragilisé par cette série de matchs sans victoire et par l’ultimatum du président de l’OL, Pierre Sage pourrait être démis de ses fonctions s’il ne gagne pas en Turquie et que son équipe concède une autre défaite face au FC Nantes en Ligue 1, dimanche.

OL : Nicolas Puydebois défend l’entraîneur et accuse les joueurs

Avant ces deux matchs cruciaux pour l’entraîneur de 45 ans, Nicolas Puydebois estime que le coach n’est pas le seul responsable de la situation actuelle du club rhodanien. Il le défend et pointe le manque d’engagement des joueurs.

« Certes, Pierre Sage n’est pas exempt de tout reproche. Mais un coup c’est Sage, un coup c’est Peter Bosz, un coup c’est Fabio Grosso, un coup c’est Rudi Garcia. On ne remet jamais les joueurs en question », a réagi l’ancien gardien de but de l’OL sur le site Olympique et Lyonnais.

« Pierre Sage fait peut-être des mauvais choix, mais les joueurs ? Ils gagnent 300 000 euros par mois, ils ne courent pas, ils perdent contre Bourgoin-Jallieu. Ce sont les joueurs qui sont responsables. Ce sont eux qui jouent. L’année dernière, quand l’équipe était dernière du classement, ce n’était pas Pierre Sage. Quand il est arrivé (le 30 novembre 2023), il est devenu l’idole de tout le monde », a insisté Nicolas Puydebois.

Pour rappel, l’OL avait réalisé une remontée inespérée jusqu’à la 6e place à l’issue de la saison dernière, grâce à l’ancien directeur du centre de formation du club rhodanien.