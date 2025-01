Mercato OM : La surprise est totale, Ismaël Koné mis à la porte !

Alors qu’Elye Wahi est attendu à Francfort, l’OM s’apprête également à perdre une autre recrue estivale. Ismaël Koné va quitter l’Olympique de Marseille durant ce mercato.

Mercato OM : Roberto De Zerbi confirme le départ d’Ismaël Koné

L’Olympique de Marseille continue de bouleverser son effectif en ce mercato d’hiver. Après le départ imminent d’Elye Wahi vers Francfort, c’est au tour d’Ismaël Koné de quitter la cité phocéenne. L’annonce a été faite par Roberto De Zerbi en conférence de presse, à la veille du choc face à Nice.

« Koné est en instance de départ. Il va probablement s’en aller », a déclaré l’entraîneur italien, confirmant ainsi les rumeurs de ces dernières heures. Arrivé l’été dernier en provenance de Watford pour un montant de 15 millions d’euros, le milieu de terrain canadien n’a jamais réussi à s’imposer dans le onze de départ marseillais.

Fragilisé par des blessures récurrentes et des performances inconstantes, Ismaël Koné ne rentre plus dans les plans de Roberto De Zerbi. « C’est un choix du club », a justifié l’entraîneur italien. « On a voulu ce joueur, il est très fort, c’est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs. On sait quelle équipe on veut. J’ai en tête ce que je veux. Au cours des derniers mois, il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. »

Une aubaine pour la Lazio Rome

L’annonce de son futur départ marque un nouveau tournant dans la politique sportive de l’OM. En recrutant Ismaël Koné, le club phocéen espérait renforcer son milieu de terrain. Mais les résultats n’étant pas au rendez-vous, les dirigeants marseillais ont décidé de se séparer du joueur canadien.

La Lazio Rome est souvent citée comme une destination possible pour Ismaël Koné. Reste à savoir si le club italien va concrétiser son intérêt. Avec ces départs, l’OM poursuit sa mue et semble déterminé à construire un effectif plus compétitif pour les saisons à venir.