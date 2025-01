Transfert OM : Roberto De Zerbi vers une prolongation de contrat ?

L’avenir de Roberto De Zerbi anime le mercato de l’OM. Après une première partie de saison prometteuse, l’entraîneur italien voudrait s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille.

Mercato : Roberto De Zerbi veut s’inscrire dans la durée à l’OM

L’arrivée de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille a suscité un enthousiasme certain. L’entraîneur italien, courtisé par de nombreux clubs européens durant le mercato estival, a choisi l’OM par amour du projet. Une déclaration qui avait touché le cœur des fans olympiens. Pourtant, après une défaite face à Auxerre (1-3), il avait laissé entendre qu’il était prêt à rompre son contrat de trois ans si les dirigeants n’étaient pas satisfaits.

Fort heureusement, les résultats de l’équipe se sont améliorés depuis. Les Phocéens occupent à présent la deuxième place de Ligue 1 après 16 journées, et l’avenir de l’Italien à l’OM semble désormais plus assuré. L’Équipe révèle d’ailleurs que Roberto De Zerbi envisagerait même de prolonger son séjour à Marseille sur le long terme, voire jusqu’à cinq ans. Une perspective réjouissante pour les supporters marseillais qui voient en lui l’entraîneur capable de redonner à l’OM ses lettres de noblesse.

Reste à savoir si Pablo Longoria et son équipe partageront cette vision à long terme. Prolonger le contrat de De Zerbi serait un signal fort, mais cela nécessitera également de mettre en place un projet sportif ambitieux et durable. L’avenir dira si cette idylle est appelée à durer. En attendant, les Phocéens savourent chaque victoire et espèrent voir leur équipe retrouver les sommets du football français sous la direction de l’entraîneur italien.