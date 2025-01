Classement ASSE : Les Verts peuvent faire un bond en cas de victoire à Auxerre

Le classement de l’ASSE ne s’est pas amélioré depuis l’arrivée d’Eirik Horneland au poste d’entraîneur. Les Verts ont l’occasion de gagner des places au classement ce vendredi soir, face à l’AJ Auxerre, en ouverture de la 19e journée de Ligue 1.

Classement ASSE : Les Stéphanois visent la 14e place

Reléguée en bas du classement, l’ASSE a l’opportunité de quitter la zone rouge ce vendredi. Elle affronte l’AJ Auxerre au stade de l’Abbé-Deschamps à partir de 20h45. Cette rencontre oppose deux équipes promues en Ligue 1 et luttant pour leur maintien dans l’élite.

L’AS Saint-Etienne accuse un retard de cinq points sur l’AJ Auxerre et aura à cœur de réduire cet écart. En cas de victoire, elle reviendrait à seulement deux longueurs de son adversaire.

Plus globalement, les Verts effectueraient un bond de la 16e place (actuellement en position de barragiste) à la 14e place en cas de succès face aux Auxerrois. Cependant, ce classement de l’ASSE ne serait que provisoire, en attendant les matchs des autres équipes, prévus samedi et dimanche.

L’AS Saint-Etienne va-t-elle passer devant le FC Nantes et le Stade Rennais ?

Concrètement, l’ASSE dépasserait momentanément le FC Nantes et le Stade Rennais, qui affronteront respectivement l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco. Même en cas de match nul à Auxerre, l’équipe stéphanoise pourrait potentiellement dépasser les Nantais et les Rennais, à condition que ces deux concurrents ne prennent aucun point face à Lyon et Monaco.