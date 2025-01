Depuis plusieurs jours, les rumeurs d’un possible retour d’Andy Delort au Montpellier HSC s’intensifient. En conférence de presse avant le match contre le Toulouse FC, l’entraîneur du club, Jean-Louis Gasset, a confirmé que le club héraultais suit de près l’attaquant algérien.

Jean-Louis Gasset : « Andy Delort fait partie de nos cibles »

« Andy Delort figure parmi les quatre ou cinq joueurs que nous avons ciblés avec la cellule de recrutement », a déclaré Jean-Louis Gasset. L’ancien joueur de Montpellier correspond, selon lui, aux besoins actuels du club.

Cependant, Gasset a souligné l’importance de recruter un joueur opérationnel immédiatement : « Il faut un joueur apte physiquement, prêt à jouer et performant, tout en respectant nos contraintes budgétaires. Nous avons contacté plusieurs profils pour évaluer leur intérêt et leur état de forme. Mais parfois, certains critères ne sont pas remplis : manque de temps de jeu, condition physique insuffisante… Et nous avons seulement cinq mois pour atteindre notre objectif. De plus, les négociations avec les clubs vendeurs sont complexes. »

Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset confirme l'intérêt pour Andy Delort 3

Delort, une option pour booster l’attaque de Montpellier

Si l’arrivée d’Andy Delort se concrétise, Jean-Louis Gasset espère renforcer un secteur offensif actuellement en difficulté : « L’historique d’Andy Delort avec Montpellier ne joue pas dans notre réflexion. Ce qui compte, c’est son profil de joueur et d’homme. Cependant, je ne m’arrête pas à un seul nom. J’exprime mes préférences aux responsables du club, mais il est crucial de rester ouvert à d’autres options. »

Vendre avant d’acheter : une contrainte majeure pour le MHSC

Jean-Louis Gasset a également rappelé la réalité économique qui freine le mercato du club : « Le principe est simple : vendre avant d’acheter. Si un joueur part, il faut le remplacer à moindre coût tout en limitant l’impact sportif. C’est un véritable casse-tête, car tous les postes peuvent être concernés. Dans les dix prochains jours, tout peut arriver, que ce soit des départs imprévus ou des offres importantes. »

Malgré ces incertitudes, le Montpellier HSC travaille activement pour trouver des solutions et espère boucler des renforts essentiels pour assurer son maintien en Ligue 1.