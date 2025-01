Avec seulement neuf points et une place de lanterne rouge en Ligue 1, le Montpellier HSC voit ses chances de maintien s’amenuiser. Pourtant, Bećir Omeragić conserve une lueur d’espoir et encourage ses coéquipiers à continuer d’y croire.

Bećir Omeragić : « Il faut garder espoir »

Depuis le début de la saison, le Montpellier HSC fait face à un manque d’engagement criant, et la crise semble s’éterniser. Lors de leur dernier match face à Angers SCO, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, les hommes de Jean-Louis Gasset se sont inclinés lourdement (1-3). Une défaite qui symbolise les difficultés du club à sortir la tête de l’eau.

Pour Bećir Omeragić, défenseur central suisse de 22 ans, le MHSC peine à jouer à son plein potentiel : « On a l’impression qu’on ne joue pas avec nos qualités. On avait peur de faire des passes un peu trop risquées, on jouait peut-être trop vers l’arrière. Dans ces conditions, c’est compliqué d’aller de l’avant et de marquer des buts. »

Conscient de la situation critique, il appelle néanmoins à l’unité et à l’espoir pour redresser la barre : « On sait que ça va être compliqué, surtout après la défaite d’aujourd’hui. Mais il faut garder espoir : on est seulement à la moitié du championnat. Ce qui est triste, c’est d’avoir seulement neuf points, ce n’est vraiment pas assez. Si nous, joueurs, ne croyons pas en nous, qui le fera ? Il faudra faire beaucoup mieux. »

Montpellier HSC : Bećir Omeragić veut croire au maintien du MHSC 3

Un appel à l’engagement envers les supporters

Au-delà des résultats, Bećir Omeragić insiste sur l’importance de ne pas décevoir les supporters, qui continuent de se déplacer chaque week-end pour encourager l’équipe :

« Il faut être fiers de ne pas lâcher maintenant, à la moitié du championnat. Nous devons aussi rendre fiers ceux qui viennent nous soutenir malgré tout. C’est sur cet aspect qu’il faut travailler davantage. » Avec un retard de sept points sur le premier non-relégable, le MHSC est dans une situation délicate mais reste mathématiquement en lice pour le maintien.