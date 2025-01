AJA 1-1 ASSE : Christophe Pélissier « trop de déchets techniques »

L’AJ Auxerre a enchaîné un nouveau week-end sans victoire. En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le club bourguignon a été tenu en échec par l’AS Saint-Étienne (1-1). Après la rencontre, l’entraîneur Christophe Pélissier n’a pas caché sa frustration face à la performance de son équipe.

Une série décevante pour l’AJ Auxerre

La série mitigée de l’AJ Auxerre, marquée par des matchs sans victoire, se poursuit. Malgré un objectif clair de battre l’AS Saint-Étienne à domicile, l’AJA n’a pas su concrétiser. Les Bourguignons ont pourtant ouvert le score grâce à Hamed Junior Traoré à la 27e minute. Cependant, les Stéphanois ont égalisé juste avant la pause grâce à Lucas Stassin.

En conférence de presse, Christophe Pélissier a exprimé son mécontentement : « Il y a de la frustration, notamment de prendre un but comme ça avant la mi-temps. »

Il a également pointé du doigt les lacunes techniques de son équipe : « On a eu trop de déchets techniques dans l’utilisation du ballon après la récupération. On a quand même la volonté de faire les choses ensemble, ce qui est positif. Mais la justesse technique nous fait défaut, même si on a eu des occasions de marquer avec Paul, Han-Noah ou Ado. »

L’AJA s’éloigne de l’Europe et se concentre sur le maintien

Avec ce nouveau match nul, l’AJ Auxerre voit ses espoirs de qualification européenne s’éloigner. Conscient de la situation, Christophe Pélissier préfère désormais se concentrer sur le maintien : « On est programmés pour jouer le maintien. On va batailler jusqu’à la fin pour accrocher des points un peu partout. On avance et on maintient l’écart avec Saint-Étienne. On a tenté en faisant entrer tous nos offensifs disponibles. C’est le groupe qui permettra à l’AJA de se maintenir », a-t-il conclu.