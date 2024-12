AJ Auxerre 0-0 PSG : Christophe Pélissier s’en réjouit !

Après la défaite (0-2) face au Toulouse FC, l’AJ Auxerre, dirigée par Christophe Pélissier, se relance de la plus belle des manières. Ce vendredi, elle a tenu en échec le leader de la Ligue 1, le PSG, sur un nul (0-0). Après la rencontre, le technicien de 59 ans a exprimé sa satisfaction.

Christophe Pélissier salue le gros match de ses joueurs

En tant que promu, l’AJ Auxerre réalise un excellent début de saison en Ligue 1, et le résultat de ce vendredi soir face au PSG en est une belle preuve. Avec le soutien de leurs supporters, les Auxerrois ont livré un gros match en tenant tête au club parisien, qui n’avait encore jamais été battu depuis le début de la saison.

Pour Christophe Pélissier, c’est une performance énorme que ses joueurs viennent de réaliser en termes d’intensité. « On savait que le match se passerait comme ça. On a beaucoup souffert. Il suffit de voir les joueurs dans le vestiaire pour comprendre qu’ils ont fait une grosse performance athlétique », a-t-il déclaré pour exprimer sa satisfaction.

Tous les joueurs ont joué un rôle important dans ce succès en faisant preuve d’abnégation. Il s’agit certes d’un nul, mais pour l’entraîneur de 59 ans, ce résultat vaut bien trois points. « Sur le plan comptable, c’est un point, mais sur le plan mental, ça en vaut trois. »

🔚 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 🏟️



C’est terminé, l’AJA arrache le nul face au PSG grâce à une combativité de tous les instants, un Dono magistral et un public incroyable ! 🔥



𝐐𝐮’𝐢𝐥 𝐞𝐬𝐭 𝐛𝐞𝐚𝐮 𝐜𝐞 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 ! 👏🤩#TeamAJA #AJAPSG (0-0) pic.twitter.com/0hYuFx4tDK — AJ Auxerre (@AJA) December 6, 2024

Donovan Léon en héros

Durant la rencontre, le PSG a utilisé toutes ses armes pour faire tomber l’AJ Auxerre. Mais l’équipe est restée compacte, notamment grâce à un gardien de but intraitable. Dans les cages, Donovan Léon s’est montré rigoureux et déterminé. Il a été décisif sur plusieurs actions clés, réussissant non seulement un nouveau clean sheet, mais aussi 11 arrêts, dont 9 dans la surface de réparation.

Pour Christophe Pélissier : « Donovan Léon a sublimé le travail de l’équipe », a-t-il confié en conférence de presse. « Ça me fait très plaisir car il a été beaucoup critiqué en début de saison, et il donne une belle réponse ce soir. » Le gardien de but de 32 ans gagne de plus en plus la confiance des supporters. Après le match, son nom a été scandé dans le stade et même dans les vestiaires pour saluer sa performance de haut vol.