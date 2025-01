Mercato RC Lens : Le dossier Sontje Hansen se complique, d’autres pistes explorées

Le RC Lens, en quête de renforts offensifs sur ce mercato, voit la piste menant à Sontje Hansen, l’ailier néerlandais du NEC Nimègue, s’éloigner. Face à ces difficultés, les dirigeants du RCL explorent d’autres options pour étoffer l’effectif.

Mercato RC Lens : Sontje Hansen, une piste qui patine

Le RC Lens, actuellement 7e de Ligue 1, cherche à renforcer ses ailes pour offrir plus de solutions à Will Still dans le secteur offensif. Identifié comme une priorité dès décembre, le dossier Sontje Hansen semble aujourd’hui s’enliser. Selon des sources internes au club citées par Foot Mercato, les négociations avec le NEC Nimègue se compliquent.

Ce rebondissement rend incertaine l’arrivée du jeune talent néerlandais au RC Lens. Pourtant, Hansen, âgé de 21 ans et doté d’un profil polyvalent, semblait parfaitement correspondre aux besoins de Will Still. Mais les exigences financières du NEC, combinées à la concurrence d’autres clubs européens, freinent les discussions.

Cyriaque Irié, l’alternative du RCL en Ligue 2

Pour pallier cet éventuel échec, les Sang et Or explorent des pistes alternatives. Parmi elles, Cyriaque Irié, révélation de Ligue 2 évoluant à l’ESTAC, figure en bonne position. Le RC Lens a déjà transmis une offre de 7,5 M€ assortie de 2,5 M€ de bonus. Cette proposition témoigne de l’intérêt sérieux du club pour l’Ivoirien, qui a brillé cette saison par sa vitesse et sa capacité à créer des décalages.

En parallèle, les dirigeants lensois auraient activé une piste en Serie A. Le joueur en question, appartenant à un club du haut de tableau italien, reste encore inconnu, mais il pourrait s’agir d’un renfort de qualité pour le secteur offensif. Avec la clôture du mercato fixée au 3 février, le RC Lens se retrouve face à un véritable défi.

L’échec du dossier Hansen oblige le club à réagir rapidement pour éviter de se retrouver sans renforts offensifs. Si les Lensois veulent maintenir leurs ambitions en Ligue 1, ils devront conclure ces négociations rapidement et efficacement.