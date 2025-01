Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset prêt à défier le Toulouse FC

Ce dimanche, le Montpellier HSC se déplace au Stadium Municipal pour affronter le Toulouse FC, un adversaire redoutable de Ligue 1. Mais Jean-Louis Gasset aborde cette rencontre avec détermination et sans crainte.

Jean-Louis Gasset déterminé à prendre sa revanche face au Téfécé

Vainqueur de l’AS Monaco le week-end dernier (2-1), le Montpellier HSC espère poursuivre sur sa lancée et réaliser un nouvel exploit face au Toulouse FC. Conscient de la difficulté de la tâche, Jean-Louis Gasset, l’entraîneur expérimenté de 70 ans, se montre optimiste et ambitieux. Lors d’une conférence de presse, il est revenu sur le match aller, où son équipe avait lourdement chuté (0-3) après une défaite cinglante face à l’OM (0-5) :

« Ce premier match contre Toulouse, je ne me suis pas dit être tombé dans un traquenard. Je savais qu’on ne transformerait pas l’équipe d’un simple coup de baguette magique. Après l’humiliation face à Marseille, les joueurs étaient physiquement à bout. » Cette fois-ci, le technicien montpelliérain attend un tout autre scénario.

Photo : Jean-Louis-Gasset en route pour Montpellier

Une équipe montpelliéraine prête pour le combat

Jean-Louis Gasset estime que son équipe est désormais mieux préparée : « Aujourd’hui, on est beaucoup mieux. On connaît mieux nos joueurs. Contre Monaco, on avait un déficit technique, mais là, on devra être irréprochables dans l’engagement, la puissance et la récupération. »

Cependant, il reste prudent face à une équipe toulousaine difficile à manœuvrer à domicile : « Toulouse est une équipe solide à domicile. Comme toutes les équipes qui reçoivent Montpellier, ils voudront prendre les trois points. Nous devons prouver notre valeur à l’extérieur, car jusqu’à présent, nous n’avons pas encore de véritable référence hors de nos bases. »

Enfin, Gasset appelle ses hommes à maintenir la dynamique actuelle et s’inspirer des performances récentes contre Lyon et Monaco : « Soyons dans la continuité de ce qu’on a fait face à Lyon et, avec un peu de réussite, nous franchirons un cap important. Ce serait une excellente chose pour nous, mais aussi un coup dur pour Toulouse. »