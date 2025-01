Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia se livre après son premier match au Parc des Princes

Recruté pour 80 millions d’euros, bonus compris, cet hiver en provenance du SSC Naples, Khvicha Kvaratskhelia a fait ses grands débuts avec le PSG face au Stade de Reims ce samedi au Parc des Princes. Après le match, l’ailier de 23 ans a livré ses impressions.

Khvicha Kvaratskhelia : « C’était un peu difficile »

Titularisé pour la première fois avec le Paris Saint-Germain face au Stade de Reims, Khvicha Kvaratskhelia a connu des difficultés. L’international géorgien l’a lui-même reconnu après la rencontre : il n’était pas à 100 % de ses capacités physiques. Au micro de PSG TV, le nouveau protégé de Luis Enrique, auteur d’une passe décisive pour Ousmane Dembélé, a partagé ses premières impressions sur les supporters parisiens et ses coéquipiers.

« Comment vous êtes-vous senti sur le terrain ? Bien. C’était un match difficile. Il y a eu des moments où nous aurions dû marquer, nous avons manqué plusieurs occasions. Cela explique le score final. Où en êtes-vous physiquement ? Bien. Le fait est que je n’avais pas joué depuis un mois. Je pense que c’est la raison pour laquelle c’était un peu difficile pour moi, mais l’entraîneur et le staff vont me faire travailler dur pour que je retrouve ma forme optimale. Je vais continuer à travailler pour être au top de ma forme », a déclaré Khvicha Kvaratskhelia samedi soir, avant d’évoquer l’ambiance du Parc des Princes.

Kvaratskhelia : « J’ai senti le soutien des supporters parisiens »

S’il n’a pas réussi à offrir la victoire au Paris SG, Khvicha Kvaratskhelia a été bluffé par l’ambiance au Parc des Princes.

« C’était mon premier match au Parc des Princes, c’était une sensation incroyable. L’ambiance était fantastique. Je suis vraiment content d’être ici avec ces supporters, cette équipe et ces joueurs incroyables. Comment s’est passée cette première semaine au PSG ? Très bien. Les joueurs et le club ont pris soin de moi. Ils m’ont dit de me concentrer sur l’entraînement et qu’ils s’occuperaient du reste. Je suis heureux d’être ici, c’est important pour moi », a déclaré l’international géorgien.